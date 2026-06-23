Инвесторам разонравился мусор

Объем инвестиций в сектор обращения с отходами в первом полугодии 2026 года сократился почти в шесть раз в годовом выражении — до 12,6 млрд руб., подсчитали аналитики компании «ТендерПро». В числе причин — дорогие кредиты, длительные сроки окупаемости проектов, отсутствие рынка сбыта вторсырья и высокие капитальные затраты. Впрочем, эксперты напоминают, что полный цикл создания объекта в этом секторе занимает не менее трех лет, а финансирование поступает неравномерно, поэтому говорить о реальном спаде инвестактивности преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно исследованию компании «ТендерПро», в первом полугодии 2026 года в секторе обращения с отходами и их переработки объем инвестиций в проекты сократился почти в шесть раз — до 12,62 млрд руб. против 72,6 млрд за аналогичный период 2025-го. Существенно (на 68%) сократилось и количество новых проектов — до 22 после 69 годом ранее. При этом инвесторы стали охотнее вкладываться в «недорогие» объекты. Так, 62% инвестируют в проекты стоимостью до 500 млн руб., 38% — свыше 1 млрд руб.

Падение показателей аналитики связывают со все еще высокой ключевой ставкой, санкционными ограничениями на поставки оборудования, а также с длительными сроками окупаемости проектов. «Инвесторы не готовы вкладываться в переработку отходов в текущих условиях»,— полагает коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева.

По данным аналитиков, в этом году сократилась доля проектов по строительству объектов по утилизации — до 47,8% (от общего числа проектов) с 62% годом ранее. На проекты по строительству объектов для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) приходится уже 43,4% против 31% годом ранее. Доля же проектов по строительству новых полигонов осталась низкой — 8,8% (7% в 2025 году).

Нацпроект «Экологическое благополучие» предусматривает переработку к 2030 году не менее 25% отходов (сейчас, по разным оценкам, уровень вовлечения отходов во вторичный оборот составляет 19–22%). Как сообщили “Ъ” в Минприроды, двигаясь к цели, регионы реализуют дорожные карты под еженедельным контролем правительства. Для поддержки инвесторов предусмотрено льготное финансирование через облигации Российского экологического оператора, механизм концессий для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и льготный лизинг спецтехники.

Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись в оценках ситуации с инвестициями в отрасли. Гендиректор «ENV-Консалтинга» Ирина Демина связывает спад вложений с отсутствием «понятной экономики в отрасли». Бизнес, поясняет она, не готов вкладывать средства, например, в утилизацию без гарантий сбыта вторсырья и долгосрочных контрактов, которые должно обеспечить государство через нормативное закрепление спроса. В сфере ТКО, добавляет Ирина Демина, полигоны остаются проблемной зоной из-за высоких капитальных затрат, сложного согласования, социальных рисков и ограниченных из-за регулируемого тарифа доходов.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Борис Прокопьев возражает: фактические показатели проекта «Экономика замкнутого цикла» превышают плановые, а значит, необходимые мощности вводятся. По его данным, доля российского оборудования во введенных в последнее время мощностях достигает 95%, «что свидетельствует об отсутствии санкционного давления».

В группе «ЭкоЛайн» напоминают, что полный цикл создания объекта обращения с отходами занимает не менее трех лет, при этом финансирование распределяется неравномерно — основной объем приходится на закупку оборудования и строительство, длительные же этапы проектирования и экспертиз требуют меньших затрат. Поэтому, полагают в «ЭкоЛайне», снижение вложений «в конкретный период может отражать лишь то, что многие проекты находятся на подготовительной стадии, а не реальный спад активности в отрасли».

Анна Королева