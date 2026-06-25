СКР предложил выделить конфискацию имущества в отдельный вид наказания

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива Следственного комитета России о выделении конфискации имущества в отдельный вид наказания не является новой, аналогичные предложения поступали и обсуждались ранее, но до сих пор не были приняты. В 2018 году депутаты фракции КПРФ уже вносили в Госдуму законопроект о возвращении института конфискации имущества как дополнительного вида наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако тогда убедительных данных о необходимости таких изменений авторы инициатив не смогли привести.

В настоящее время в российском законодательстве конфискация не является самостоятельным видом наказания, а применяется только как мера уголовно-правового характера. Это означает, что изъятию подлежит только имущество, полученное преступным путем, либо являющееся орудием преступления. Институт конфискации был упразднен в 2003 году в рамках либеральной реформы уголовного законодательства. Вместе с тем, в 2024 году был подписан закон, позволяющий конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны, в том числе за распространение ложной информации о российских вооруженных силах, если преступления совершены из корыстных побуждений.

Судебная практика показывает, что суды нередко изымают в доход государства имущество, законность происхождения которого не подтверждена, особенно в антикоррупционных исках Генпрокуратуры. Такие дела, по сути, близки к уголовной конфискации, но имеют существенные различия в доказывании. В гражданских антикоррупционных делах действует презумпция виновности лица, нарушившего антикоррупционное законодательство, и именно ему приходится доказывать законность происхождения имущества, в отличие от уголовных дел, где преступное происхождение активов доказывает сторона обвинения.