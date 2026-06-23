Свердловские власти пообещали компенсации владельцам поврежденного смерчем имущества

Жители Кушвы, дома которых разрушены ураганом, на этой неделе начнут получать компенсации, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Общий размер ущерба еще не определили, но независимо от его объема в городе проведут восстановительные работы заверил он.

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«После фиксации комиссией ущерба, как я уже сказал, с учетом того, что источники завтра областной бюджет в муниципальный направит,... будем людям перечислять, чтобы они могли восстанавливать дома свои для дальнейшего проживания. Конечно же, все выплаты первоочередные»,— сказал господин Паслер (цитата по ТАСС).

Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч. Более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 16 человек. Из-за обрыва линий электропередачи без электричества остались более 4 тыс. частных домов, из-за сбоя в электричестве перестали работать светофоры. В Кушве введен режим ЧС.

Подробности — в материале «Ъ-Урал».