В Москве задержали бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова; с ним проводятся следственные действия, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух знакомых топ-менеджера. Вместе с тем агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Михаил Полубояринов был арестован одним из судов Москвы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В апреле Тверской суд Москвы по аналогичному обвинению отправил под домашний арест заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова. Михаил Полубояринов работал в ВЭБ.РФ с 2009 по 2020 год. Один из собеседников «Ведомостей» сказал, что уголовное дело Артема Довлатова связано с расследованием событий во время санации банков в 2016 году. К тому же периоду, по данным издания, относится эпизод с Михаилом Полубояриновым.

Михаил Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с ноября 2020 года по март 2022 года. Он покинул авиакомпанию после того, как попал под санкции Европейского союза. В 2023 году господин Полубояринов вышел на работу в «Ростех». По данным РБК, он занимался вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний. По данным ТАСС, был советником главы компании Сергея Чемезова. До этого в разные годы Михаил Полубояринов работал во Внешэкономбанке, Государственной транспортной лизинговой компании, ВЭБ.РФ.