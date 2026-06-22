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Стармер, спасибо. Следующий!

Очередной премьер-министр Великобритании объявил о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии. 9 июля начнется процесс выдвижения кандидатов на этот пост, новый председатель лейбористов и одновременно новый премьер-министр вступит в свои права к сентябрю. Если претендент на смену Стармеру так и останется один — на это место прочат бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, то новый глава правительства может появиться в Соединенном Королевстве значительно раньше — 17 июля.

Чуда не произошло: пережив за два года премьерства несколько тяжелых кризисов, Кир Стармер наконец все же вынужден был подать в отставку

Чуда не произошло: пережив за два года премьерства несколько тяжелых кризисов, Кир Стармер наконец все же вынужден был подать в отставку

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Чуда не произошло: пережив за два года премьерства несколько тяжелых кризисов, Кир Стармер наконец все же вынужден был подать в отставку

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Ухода Кира Стармера в отставку в его собственной партии ждали уже давно. За два года во власти он успел пережить несколько тяжелых кризисов, а после провала лейбористов на муниципальных выборах 7 мая этого года смена премьер-министра воспринималась как вопрос времени. Уже тогда число недовольных Стармером депутатов достигло почти 20% (этого достаточно, чтобы запустить процесс смены лидера), его кабинет стали покидать министры, а потенциальные преемники — заявлять о своих правах. Ситуация усугубилась 11 июня с уходом главы Минобороны Джона Хили, окончательным же приговором лидеру лейбористов стал успех его главного конкурента — теперь уже бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который 18 июня уверенно победил на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии.

На внутрипартийных дебатах 19 июня лидер лейбористов пытался убедить своих коллег в том, что способен и дальше управлять страной, а Бёрнем пока не заслуживает доверия, но его усилия оказались тщетны.

В итоге историческое заявление Кира Стармера британские таблоиды обещали уже к утру 22 июня и не ошиблись в расчетах. Десятки журналистов и телекамер ждали его у двери дома номер 10 на Даунинг-стрит. Там же собрались и члены его кабинета. Наконец, сотрудники вынесли трибуну для выступлений, и сам британский премьер появился перед собравшимися. Свое выступление Стармер начал с лирической ноты, заявив собравшимся, что избрание премьер-министром было моментом, которым он больше всего гордится в своей жизни, так как ему удалось вернуть партию во власть после 14 лет в оппозиции. Он долго рассказывал, как восстанавливал партию из руин, а потом сказал то, чего от него все ждали: отказался от поста лидера лейбористов. Стармер сообщил, что уже обсудил свою отставку с королем Карлом III, и добавил, что он не лучший кандидат, чтобы вести партию на следующие выборы.

Чем известен Кир Стармер

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Далее он рассказал, как видит процесс передачи власти: до избрания нового премьер-министра, которое должно завершиться к осени, Стармер продолжит исполнять свои обязанности. Процесс выдвижения кандидатов в лидеры партии начнется 9 июля и завершится 16 июля, перед тем как Палата общин уйдет на летние каникулы. Если у Бёрнема не будет соперников, то он сможет стать новым премьером уже 17 июля. Несмотря на то что у бывшего мэра Манчестера есть конкуренты внутри партии, эксперты и многие члены лейбористов убеждены, что процесс передачи власти пройдет без борьбы.

Вместе с тем не исключено, что экс-министр здравоохранения и главный конкурент Бёрнема Уэс Стритинг все-таки вступит в гонку за высший пост. Для этого ему нужно заручиться подписями не менее 81 депутата, то есть 20% однопартийцев (за Бёрнема, предположительно, выступают не менее 200 человек). Если ему это удастся, лейбористов будут ожидать внутрипартийные выборы.

Как менялись британские премьеры за последние десять лет

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Уход Стармера стал продолжением череды отставок премьер-министров, запущенных в 2016 году «Брекситом». За последние десять лет он уже шестой британский лидер, не доработавший до конца своего срока. И его уход символически совпал с годовщиной референдума о выходе Великобритании из ЕС. Британцы встретят ее без устойчивого лидерства и с туманными перспективами выхода из затяжного кризиса власти.

Судьбоносный референдум 23 июня 2016 года запустил в стране тектонические сдвиги, с которыми пока не смогло справиться ни одно правительство. Обещанный рост благосостояния британцев так и не состоялся: отделение от Евросоюза, напротив, привело к стагнации экономики, росту налогов и ухудшению системы здравоохранения.

Вместо долгосрочного планирования каждый новый премьер и его кабинет министров были вынуждены разгребать токсичный багаж «Брексита» и заниматься кризис-менеджментом, который неизбежно приводил к новому коллапсу.

Сначала инициировавший «Брексит» Дэвид Кэмерон подал в отставку сразу после объявления итогов голосования, потом Тереза Мэй вынуждена была уйти из-за неспособности провести через парламент соглашение с ЕС по «Брекситу». Сменивший ее Борис Джонсон утонул в собственных скандалах (в том числе ставших достоянием общественности ковидных вечеринках членов правительства), а его преемница Лиз Трасс и вовсе поставила рекорд, продержавшись в кресле всего 44 дня. Последний в череде премьеров-консерваторов Риши Сунак вынужден был передать власть после разгрома партии на парламентских выборах.

Что об отставке Стармера пишут мировые СМИ

Смена политического вектора и приход к власти лейбористов не смогли переломить этот тренд: Стармер в итоге пополнил список британских лидеров, которые не перешли двухлетний рубикон. Причем только он и Борис Джонсон получили прямой мандат от избирателей по итогам выборов. Остальные же пришли к власти путем внутрипартийных перестановок. Несмотря на исключительно низкую популярность (Стармера поддерживали порядка 13% населения), лидер лейбористов может записать себе в копилку несколько достижений, включая реформы энергетики и труда, борьбу с миграцией и сближение с ЕС. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить общее разочарование британцев в традиционных партиях и институтах власти. Это значит, что его следующему преемнику, кем бы он ни был, придется предпринять радикальные шаги, чтобы разорвать уже устоявшуюся тенденцию шатких правительств. Есть ли у лейбористов политическая воля к этому, пока неясно. Но очевидно одно: если новое правительство не сможет завоевать доверие населения, следующие выборы могут стать триумфом правых, а именно партии Reform UK.

Вероника Вишнякова

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