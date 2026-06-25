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В Венесуэле за минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Главное
Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 164
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли более 160 человек, пострадали почти 1 тыс. Поврежден аэропорт Каракаса, его работа временно приостановлена. В столице закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».
Что известно о землетрясении
- Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня по местному времени.
- Сейсмические события были зафиксированы с разницей в одну минуту: первое — в 18:04 по местному времени (1:04 мск), второе — в 18:05 (1:05 мск).
- По данным Геологической службы США (USGS), эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе.
- Толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также на территории Колумбии.
- Во время землетрясений обрушились жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Он призвал жителей страны оставаться на улице из-за риска повторных толчков.
- Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
- CNN со ссылкой на данные USGS сообщает, что подземные толчки стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.
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Пострадавшие и погибшие
- По последним данным, число погибших выросло до 164, почти 1 тыс. человек пострадали, сообщила Родригес.
- В штате Фалькон на северо-западе страны госпитализированы минимум 32 человека, рассказал губернатор штата Виктор Кларк. Под завалами остаются еще 15 человек, продолжаются поисково-спасательные работы, передает CBS.
- По оценке Геологической службы США, число жертв с вероятностью 44% может составить от 10 тыс. до 100 тыс.
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Последствия
- Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень тревоги по числу погибших. Экономический ущерб, по предварительным оценкам, может составить от 2% до 20% ВВП.
- В северном штате Ла-Гуайра полностью разрушены около 15 домов. Эту информацию подтвердил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
- Делси Родригес сообщила о создании оперативной группы высокого уровня для координации поисково-спасательных работ. В некоторых штатах зафиксированы перебои с электроснабжением.
- Власти закрыли аэропорт в Каракасе после частичного обрушения крыши. Пассажиров и персонал экстренно эвакуировали из поврежденных помещений.
- Работа метро и железнодорожных линий также приостановлена.
- Из-за повреждений зданий власти временно прекратили подачу газа в жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.
- Пострадавших и разрушений на территории посольства России нет, дипломаты находятся на связи с властями, сообщили в МИД РФ.
- По данным международной службы мониторинга NetBlocks, в стране наблюдаются сложности с доступом в интернет.
- Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра, объяснил масштаб разрушений большим количеством зданий, построенных в середине XX века.
Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара
Фото: Wilmer Azuaje / Reuters
Российские туристы
- Данных о пострадавших при землетрясениях в Венесуэле российских туристах нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
- По данным организации, основное направление для россиян — остров Маргарита. Однако чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года.
- Согласно пресс-релизу АТОР, на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками.
- Посольство России в Венесуэле призвало граждан РФ соблюдать спокойствие и меры личной безопасности. В диппредставительстве выясняют, нет ли среди пострадавших россиян.
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Международная реакция
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением. Москва оперативно рассмотрит обращение Каракаса об оказании помощи, если оно поступит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать помощь и поручил всем ведомствам подготовиться к оперативному реагированию.
- США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы сотрудник Госдепартамента США Джереми Левин.
- Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о готовности отправить в Каракас 300 спасателей и парамедиков с необходимым оборудованием и медикаментами.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил Министерству иностранных дел проработать возможные меры поддержки Венесуэлы.
- Министерство обороны Испании готовится отправить самолет с 54 спасателями из состава военного подразделения экстренной помощи, сообщает El Pais.
- Власти Доминиканской Республики направят для ликвидации последствий землетрясения поисково-спасательные отряды вооруженных сил, сообщил президент Луис Абинадер.
- Находящиеся в Венесуэле кубинские медики уже оказывают экстренную помощь пострадавшим. Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, который также выразил соболезнования правительству и народу Венесуэлы.
- Власти Нидерландов направят Венесуэле помощь для восстановления после землетрясения, заявил глава МИД королевства Том Берендсен. Германия также окажет помощь стране в ликвидации последствий, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.