В Венесуэле за минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Главное

Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли более 160 человек, пострадали почти 1 тыс. Поврежден аэропорт Каракаса, его работа временно приостановлена. В столице закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».



Что известно о землетрясении Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня по местному времени.

Сейсмические события были зафиксированы с разницей в одну минуту: первое — в 18:04 по местному времени (1:04 мск), второе — в 18:05 (1:05 мск).

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе.

Толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также на территории Колумбии.

Во время землетрясений обрушились жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Он призвал жителей страны оставаться на улице из-за риска повторных толчков.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

CNN со ссылкой на данные USGS сообщает, что подземные толчки стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.

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Пострадавшие и погибшие По последним данным, число погибших выросло до 164, почти 1 тыс. человек пострадали, сообщила Родригес.

В штате Фалькон на северо-западе страны госпитализированы минимум 32 человека, рассказал губернатор штата Виктор Кларк. Под завалами остаются еще 15 человек, продолжаются поисково-спасательные работы, передает CBS.

По оценке Геологической службы США, число жертв с вероятностью 44% может составить от 10 тыс. до 100 тыс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Погибший при землетрясении в Венесуэле Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Погибший при землетрясении в Венесуэле Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters

Последствия Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень тревоги по числу погибших. Экономический ущерб, по предварительным оценкам, может составить от 2% до 20% ВВП.

В северном штате Ла-Гуайра полностью разрушены около 15 домов. Эту информацию подтвердил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Делси Родригес сообщила о создании оперативной группы высокого уровня для координации поисково-спасательных работ. В некоторых штатах зафиксированы перебои с электроснабжением.

Власти закрыли аэропорт в Каракасе после частичного обрушения крыши. Пассажиров и персонал экстренно эвакуировали из поврежденных помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters Последствия землетрясений в аэропорту имени Симона Боливара

Фото: Wilmer Azuaje / Reuters Работа метро и железнодорожных линий также приостановлена.

Из-за повреждений зданий власти временно прекратили подачу газа в жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

Пострадавших и разрушений на территории посольства России нет, дипломаты находятся на связи с властями, сообщили в МИД РФ.

По данным международной службы мониторинга NetBlocks, в стране наблюдаются сложности с доступом в интернет.

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра, объяснил масштаб разрушений большим количеством зданий, построенных в середине XX века.

Российские туристы Данных о пострадавших при землетрясениях в Венесуэле российских туристах нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, основное направление для россиян — остров Маргарита. Однако чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года.

Согласно пресс-релизу АТОР, на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками.

Посольство России в Венесуэле призвало граждан РФ соблюдать спокойствие и меры личной безопасности. В диппредставительстве выясняют, нет ли среди пострадавших россиян.

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Международная реакция Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением. Москва оперативно рассмотрит обращение Каракаса об оказании помощи, если оно поступит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать помощь и поручил всем ведомствам подготовиться к оперативному реагированию.

США направят в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, сообщил отвечающий за гуманитарные вопросы сотрудник Госдепартамента США Джереми Левин.

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о готовности отправить в Каракас 300 спасателей и парамедиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил Министерству иностранных дел проработать возможные меры поддержки Венесуэлы.

Министерство обороны Испании готовится отправить самолет с 54 спасателями из состава военного подразделения экстренной помощи, сообщает El Pais.

Власти Доминиканской Республики направят для ликвидации последствий землетрясения поисково-спасательные отряды вооруженных сил, сообщил президент Луис Абинадер.

Находящиеся в Венесуэле кубинские медики уже оказывают экстренную помощь пострадавшим. Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, который также выразил соболезнования правительству и народу Венесуэлы.

Власти Нидерландов направят Венесуэле помощь для восстановления после землетрясения, заявил глава МИД королевства Том Берендсен. Германия также окажет помощь стране в ликвидации последствий, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мария Ежовкина