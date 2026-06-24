Логопарки записались в резерв

Спрос на логопарки в первой половине этого года снизился на 57%, до минимального с 2020 года значения — 603 тыс. кв. м. Это объясняется охлаждением интереса со стороны основных потребителей складов — крупных маркетплейсов, которые сейчас сфокусированы на оптимизации площадей и сокращении издержек. Ситуация уже привела к значительному росту вакантности и снижению арендных ставок.

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По итогам января—июня объем сделок со складской недвижимостью в целом по России снизился на 57% год к году, до 603 тыс. кв. м, минимального показателя с 2020 года, следует из подсчетов NF Group. Похожие данные приводят в Nikoliers: по данным компании, спрос на логопарки в РФ за шесть месяцев 2026 года снизился на 38% год к году, до 870 тыс. кв. м.

Ранее спрос обеспечивали в основном крупные маркетплейсы, активно занимавшие складские площади с расчетом на рост своего бизнеса, отмечает директор по аренде и маркетингу Instone Development Анна Холод. Однако уже в 2025 году темпы роста оборота розничной торговли снизились, что вынудило компании пересмотреть планы развития и начать оптимизировать занимаемые площади для сокращения издержек, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

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По этой причине снизилась и средняя площадь заключенной на складском рынке сделки: за январь—июнь — на 40% год к году, до 13,1 тыс. кв. м, по данным партнера NF Group Константина Фомиченко. Реже заключают крупные сделки не только маркетплейсы, но и продуктовые сети, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Элеонора Богданова.

В итоге уже к концу года спрос на логопарки в целом по России может снизиться примерно на треть год к году, до 2,2–2,5 млн кв. м, прогнозирует Элеонора Богданова. Постепенное восстановление интереса к складским объектам управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов ожидает не раньше 2027 года, но лишь при условии снижения ключевой ставки ЦБ.

При ставке, близкой к сегодняшней, ситуация на складском рынке может ухудшиться и войти в затяжную стагнацию, прогнозирует эксперт.

В результате падения спроса на логопарки объем предложения значительно увеличился. К концу июня вакантность на складах Москвы и Подмосковья достигла 7,4%, увеличившись на 3,2 процентного пункта год к году, по данным господина Бумагина. При условии ввода всех запланированных к концу года площадей вакантность в логопарках по итогам года может достичь 10%, ожидает директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов.

Такой рост свободных площадей заметно отразился на арендных ставках. По данным Константина Фомиченко, в первой половине этого года средняя арендная ставка на складах Москвы и Подмосковья составила 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, снизившись на 15% год к году, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области —10,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год (на 5% меньше год к году). Для привлечения арендаторов собственники логопарков нередко предоставляют скидки, иногда дисконт может достигать 30%, говорит Анна Холод.

На росте предложения сказывается в том числе растущий объем нового строительства такой недвижимости: по итогам этого года в целом по стране может появиться 7 млн кв. м складской недвижимости, что на 9% больше год к году, прогнозирует Константин Фомиченко. По словам господина Бумагина, высокий уровень девелоперской активности объясняется реализацией стартовавших ранее проектов, но новые запускаются все реже.

София Мешкова