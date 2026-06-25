Дальневосточный связной

Как стало известно “Ъ” на посту председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Мигеля Маркарянца сменит выходец из ВТБ Василий Палаткин. В новой должности ему предстоит решать задачи в новом для себя, но стратегическом для России регионе — на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

О том, что Василий Палаткин может возглавить АТБ, рассказали “Ъ” несколько участников финансового рынка. Источник, близкий к господину Палаткину, подтвердил эту информацию. В АТБ “Ъ” сообщили, что «кадровые решения о назначении председателя правления банка вступают в силу только после прохождения всех необходимых корпоративных процедур и получения согласования Банка России». До завершения указанных процедур банк не комментирует информацию, основанную на предположениях, слухах или неофициальных источниках, и не поддерживает распространение подобных сообщений, указали там. АТБ остался без председателя правления в середине июня. До этого с лета 2024 года этот пост занимал Мигель Маркарянц, который решил «заняться другими проектами».

АТБ — одна из крупнейших российских кредитных организаций с иностранным участием (7-е место среди иностранных банков по активам). Осенью 2021 года банк был приобретен казахстанской группой Pioneer Capital Invest. В целом среди российских банков АТБ занимает 145-е место по активам и 127-е по размеру собственного капитала, по данным рэнкинга «Интерфакса» по итогам первого квартала 2026 года. Согласно отчетности по РСБУ, на 1 апреля 2026 года активы АТБ превышали 337,5 млрд руб., капитал составлял почти 40,7 млрд руб. Чистая прибыль за первый квартал составила 2,87 млрд руб. В основном АТБ занимается розничным направлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Палаткин

Фото: Пресс-служба ВТБ Василий Палаткин

Фото: Пресс-служба ВТБ

Василий Палаткин работает в банковской сфере более 25 лет. В частности, в таких банках, как «Уралсиб», Русь-банк, Сбербанк, последним банком, где трудился господин Палаткин, был ВТБ, там он занимал должность старшего вице-президента, руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.

Василий Палаткин имеет опыт работы в госбанках, в свое время он строил «бирюзовый банк» в «Сбере» (экспериментальный проект, основанный на технологиях будущего), потом перешел на работу в ВТБ, где курировал ряд направлений розничного бизнеса, напоминает глава Top Contact Артур Шамилов. «Для АТБ, бизнес которого сосредоточен на Дальнем Востоке, приход такого менеджера будет, безусловно, полезен и позволит привнести опыт крупнейших игроков в этот регион»,— полагает он. По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, Василий Палаткин — заметная фигура, в ВТБ он активно занимался развитием розничного направления с целью расширения различных сервисных функций банка, упрощения процессов и их цифровизации. В пуле его целей для ВТБ было именно развитие клиентского сервиса, вследствие чего была значительно увеличена клиентская база, а имидж банка постепенно трансформировался из сугубо клишированного госактива в сторону разветвленной и современной банковской структуры.

«АТБ — один из крупнейших банков Восточной Сибири и Дальнего Востока, сеть более чем из 140 офисов сосредоточена именно там, есть филиалы в Москве, в Екатеринбурге, но основная сеть сосредоточена там, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,— говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.— Новому главе АТБ предстоит, скорее всего, масштабировать и модернизировать розничный бизнес, привносить лучшие практики клиентского сервиса на региональный уровень, унифицировать и расширять продуктовую линейку, и тут будет полезен опыт интеграции продуктов "Открытия" и ВТБ».

Ксения Дементьева, Дарья Загайнова, Владимир Лавицкий