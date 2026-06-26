В Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС

Власти Крыма и Севастополя ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для решения экономических вопросов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Севастополь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Севастополь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», — отметил господин Аксенов.

По словам главы республики, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя ввели ограничения на продажу топлива для граждан. С конца мая в Севастополе отпуск бензина на местных АЗС ограничили объемом до 20 л на человека. Позже аналогичные меры распространили на весь Крыма. Введенные ограничения администрация объяснила логистическими сложностями. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%. По его словам, запасов сырья в стране достаточно.