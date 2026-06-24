В Минюсте сочли сожительство без брака «угрозой безопасности» России

Минюст России поддерживает «укрепление семейных отношений», а также меры по «противодействию разрушению традиционных идеологий», заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он считает, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минюста Вадим Баланин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Замглавы Минюста Вадим Баланин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны»,— сказал замминистра на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

В Госдуме убеждены, что внебрачное «сожительство» студентов не идет на пользу государству, поэтому необходимо убеждать их как можно раньше вступать в брак и рожать детей. Президент Владимир Путин называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетности. Он считает, что нормой для страны должны стать многодетные семьи.

О том, как развивалось семейное право в России, читайте в материале «Ъ».