В Минюсте сочли сожительство без брака «угрозой безопасности» России
Минюст России поддерживает «укрепление семейных отношений», а также меры по «противодействию разрушению традиционных идеологий», заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он считает, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу безопасности России.
Замглавы Минюста Вадим Баланин
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны»,— сказал замминистра на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).
В Госдуме убеждены, что внебрачное «сожительство» студентов не идет на пользу государству, поэтому необходимо убеждать их как можно раньше вступать в брак и рожать детей. Президент Владимир Путин называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетности. Он считает, что нормой для страны должны стать многодетные семьи.
О том, как развивалось семейное право в России, читайте в материале «Ъ».