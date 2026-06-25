МВД раскрыло Qiwi-кошельки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 млрд руб. Предполагаемые организаторы схемы находятся за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука. По версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тыс. Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 млрд руб. При этом полицейские установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.

Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит.

По данным “Ъ”, оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве в рамках возбужденного следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года уголовного дела по ч. 2 ст. 187 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере). Помимо задержаний были проведены обыски по месту проживания фигурантов, а также в офисах. Сотрудниками полиции изъяты как бумажная документация, так и электронные носители информации. Из той, что следствие уже успело изучить, следует, что электронные кошельки дроперы верифицировали якобы лично, приходя в офисы Григория Кисильгофа, Дениса Ли и Александра Михальчука. Всем троим уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил всех троих в СИЗО. При этом организаторы аферы не доступны для следствия, так как находятся за границей.

Активную борьбу с анонимными электронными кошельками, которые очень часто использовались для нелегальных операций в интернете, государство развернуло в 2019 году. Сначала с них запретили снимать наличные, а потом и пополнять. Затем Центробанк перекрыл пользователям Qiwi-кошельков перевод средств на анонимные карты и в зарубежные магазины, за которыми зачастую стояли подпольные букмекерские конторы и онлайн-казино.

21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у Киви-банка, входившего по активам в первую сотню российских банков и на который работала платежная система Qiwi.

Произошло это как раз из-за того, что кредитная организация, как установил регулятор, обслуживала расчеты теневых контрагентов и нелегальных торговых площадок. Тогда же прекратили работу и сервисы, связанные с банком. В частности, были заблокированы операции через терминалы Qiwi и платежную систему Contact. В декабре 2025 года организацию официально ликвидировали.

Олег Рубникович