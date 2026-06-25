«Роснефть» приобрела часть акций «Башнефти» за 14,8 млрд рублей

Башкирия продала часть пакета акций в ПАО АНК «Башнефть» корпорации «Роснефть» за 14,8 млрд руб., сообщила депутатам Курултая исполняющая обязанности министра финансов региона Светлана Малинская.

Вопрос о стоимости сделки поднял депутат от «Единой России» Марат Ахмадинуров. «Сделка завершена. Она составляет 14,8 млрд руб.», — коротко ответила госпожа Малинская.

Ранее республиканские власти анонсировали приватизацию 6,36% акций главного налогоплательщика региона. До продажи Башкирии принадлежала четверть уставного капитала предприятия, а «Роснефти» — 57,7%. Остальными акциями владели Национальный расчетный депозитарий, дочерние организации «Башнефти», прочие юридические и физические лица.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в интервью «Интерфаксу» рассказал, что сделка получила одобрение руководства страны. Средства поступили в региональный бюджет единовременно, рассказывали «Ъ-Уфа» в пресс-службе кабмина.

В прошлом году выручка «Башнефти» по РСБУ составила 740,2 млрд руб., за год снизившись на 12%, чистая прибыль сократилась в два раза, до 46,6 млрд руб.

Идэль Гумеров