Что известно об ограничениях на продажу топлива в России
В более чем 20 регионах России ограничили продажу топлива
В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Хронология событий и комментарии региональных властей — в подборке «Ъ».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в некоторых регионах. По данным Национального биржевого ценового агентства, с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3% год к году, до 404,25 тыс. тонн. В агентстве это связали в первую очередь с отсутствием предложения АИ-92 и АИ-95 «Газпром нефти», которая в начале недели остановила реализацию со станции около Московского НПЗ, а затем и с других заводов.
Источник «Ъ» указывал, что вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) в первую очередь направляют ресурс на собственные АЗС, поэтому независимые сети сталкиваются с дефицитом и более высокими закупочными ценами. Другой собеседник «Ъ» отмечал, что российские нефтепродукты на бирже стоят на 37–50% дешевле, но приобрести их по таким ценам крайне сложно: «Необходимо использовать торговых роботов, сроки отгрузки могут превышать два месяца, а при перепродаже через посредников цена зачастую увеличивается еще на 10–30 тыс. руб. за тонну».
Ограничения в регионах
- С конца мая в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами на человека, а затем похожие меры распространились на весь Крым. Власти связали ситуацию с логистическими сложностями. 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также перестали отпускать его по талонам. Ограничения ввели как для физических, так и для юридических лиц. По словам главы региона Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. На следующей день об аналогичном решении сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. с 23 июня власти Республики Крым решили увеличить допустимые нормы провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство.
- 20 июня власти Тверской области ограничили продажу бензина физлицам на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», сообщили в областном минпромторге.
- 20 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усилить контроль за ценами на бензин. Позднее господин Артамонов признал, что на заправках в Ельце, Липецке и муниципальных округах Липецкой области есть перебои с отдельными марками топлива.
- 21 июня губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о переговорах с правительством России и представителями партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион.
- 22 июня губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. По словам главы региона, к очередям на заправках приводят «ажиотажный спрос, желание запасти топливо впрок и попытка некоторых заняться спекуляцией на перепродаже». В Тамбовской области ограничили отпуск топлива в канистры и другие емкости.
- В Челябинской области был сформирован оперативный штаб по контролю за топливным рынком.
- 22 июня губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на личном авто и покупать бензин только в необходимых объемах из-за повышенного спроса на топливо.
- Цены на топливо в Самарской области проконтролирует региональное УФАС. Соответствующее поручение надзорному органу дал губернатор Вячеслав Федорищев.
- Власти Саратовской области ввели 22 июня лимит на продажу бензина на АЗС — не более 30 литров на машину. Ограничение будет действовать с 23 по 30 июня, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
- С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области установлены «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля, заявили в областном правительстве.
- 23 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что «во избежание искусственного ажиотажа» в регионе вводится лимит на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, на АЗС заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля. Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля.
- Администрация города Стрежевого в Томской области ввела ограничение на продажу бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято, чтобы топливо не вывозили из города в другие регионы, сообщил в своем канале в «Макс» мэр Валерий Дениченко.
- В Пензенской области с 23 июня ввели временные ограничения на продажу топлива. Об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор.
- На АЗС ЛУКОЙЛа Вологодской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. На заправках можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 л — бензина, 60 л — дизельного топлива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
- В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) на нескольких автозаправочных станциях установили ограничения по объему отпускаемого топлива, заявил глава региона Руслан Кухарук.
- В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» — крупнейшем операторе в регионе — ограничили продажу бензина и дизельного топлива, объявил губернатор региона Александр Моор. На АЗС в населенных пунктах можно купить максимум 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена.
- На заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».
- По решению регионального оперативного штаба с 24 июня заправку на АЗС в Курской области производят исключительно в баки автомобилей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
- На заправках Брянской области с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был.
- Кемеровская область вошла в число сибирских регионов, где введено нормирование при продаже ГСМ на заправках, следует из сообщения министерства промышленности и торговли региона.
- Власти Новосибирской области рекомендовали владельцам сетей АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива».
- В Курганской области правительство с 24 июня вводит временные ограничения по продаже топлива на автозаправочных станциях. В населенных пунктах на один автомобиль положено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива, а на трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Заправка в канистры при этом запрещается.
- Правительство Липецкой области ввело ограничения на продажу бензина до 28 июня. Можно приобрести не более 30 л на один автомобиль, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
- Власти Адыгеи обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом на заседании оперативного штаба с участием профильных ведомств и основных поставщиков нефтепродуктов. В республике введут ограничения на продажу бензина, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Реакция федеральных властей
- 23 июня вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о мерах по решению проблем на топливном рынке. Господин Новак признал, что ситуация с топливом непростая. Он заявил, что правительство рассматривает временный запрет на экспорт дизтоплива. Особое внимание уделяется Крыму, Калининградской области, Дальнему Востоку.
- По словам вице-премьера, ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС. Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты. Вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличили поставки, добавил господин Новак.
- 16 июня ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». В ведомстве отметили, что действия участников торгов могли повлиять на изменение стоимости топлива. «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — одни из крупнейших топливных трейдеров на Петербургской бирже.
- 18 июня Федеральная антимонопольная служба направила ООО «ТД «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо на АЗС компании в Москве и Московской области. ФАС также потребовала от ПАО «ЕвроТранс» до 26 июня обосновать цены на топливо столичной сети автозаправочных станций «Трасса». «Нефтьмагистраль» скорректировала цены на топливо в Москве и Подмосковье после запроса ФАС, отчитались в компании позднее.
- 23 июня ФАС поручила 16 региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
- В распоряжении «Ъ» оказалось письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина Владимиру Путину, в котором были изложены инициативы для борьбы с дефицитом топлива. Среди них — приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам «Евро-3». Подробнее об этом читайте по ссылке.