Что известно об ограничениях на продажу топлива в России

В июне власти нескольких российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. В частности, о подобных мерах объявили в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской и Тюменской областях. Хронология событий и комментарии региональных властей — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в некоторых регионах. По данным Национального биржевого ценового агентства, с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3% год к году, до 404,25 тыс. тонн. В агентстве это связали в первую очередь с отсутствием предложения АИ-92 и АИ-95 «Газпром нефти», которая в начале недели остановила реализацию со станции около Московского НПЗ, а затем и с других заводов.

Источник «Ъ» указывал, что вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) в первую очередь направляют ресурс на собственные АЗС, поэтому независимые сети сталкиваются с дефицитом и более высокими закупочными ценами. Другой собеседник «Ъ» отмечал, что российские нефтепродукты на бирже стоят на 37–50% дешевле, но приобрести их по таким ценам крайне сложно: «Необходимо использовать торговых роботов, сроки отгрузки могут превышать два месяца, а при перепродаже через посредников цена зачастую увеличивается еще на 10–30 тыс. руб. за тонну».

Ограничения в регионах

С конца мая в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами на человека, а затем похожие меры распространились на весь Крым. Власти связали ситуацию с логистическими сложностями. 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также перестали отпускать его по талонам. Ограничения ввели как для физических, так и для юридических лиц. По словам главы региона Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. На следующей день об аналогичном решении сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. с 23 июня власти Республики Крым решили увеличить допустимые нормы провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство.

ограничили продажу бензина 20 литрами на человека, а затем похожие меры распространились на весь Власти связали ситуацию с логистическими сложностями. 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также перестали отпускать его по талонам. Ограничения ввели как для физических, так и для юридических лиц. По словам главы региона Сергея Аксенова, топливо теперь будут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. На следующей день об аналогичном решении сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. с 23 июня власти Республики Крым решили увеличить допустимые нормы провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство. 20 июня власти Тверской области ограничили продажу бензина физлицам на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», сообщили в областном минпромторге.

ограничили продажу бензина физлицам на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», сообщили в областном минпромторге. 20 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усилить контроль за ценами на бензин. Позднее господин Артамонов признал, что на заправках в Ельце, Липецке и муниципальных округах Липецкой области есть перебои с отдельными марками топлива.

Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усилить контроль за ценами на бензин. Позднее господин Артамонов признал, что на заправках в Ельце, Липецке и муниципальных округах Липецкой области есть перебои с отдельными марками топлива. 21 июня губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о переговорах с правительством России и представителями партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион.

Михаил Евраев сообщил о переговорах с правительством России и представителями партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22 июня губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. По словам главы региона, к очередям на заправках приводят «ажиотажный спрос, желание запасти топливо впрок и попытка некоторых заняться спекуляцией на перепродаже». В Тамбовской области ограничили отпуск топлива в канистры и другие емкости.

Евгений Первышов поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. По словам главы региона, к очередям на заправках приводят «ажиотажный спрос, желание запасти топливо впрок и попытка некоторых заняться спекуляцией на перепродаже». В Тамбовской области ограничили отпуск топлива в канистры и другие емкости. В Челябинской области был сформирован оперативный штаб по контролю за топливным рынком.

был сформирован оперативный штаб по контролю за топливным рынком. 22 июня губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на личном авто и покупать бензин только в необходимых объемах из-за повышенного спроса на топливо.

Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на личном авто и покупать бензин только в необходимых объемах из-за повышенного спроса на топливо. Цены на топливо в Самарской области проконтролирует региональное УФАС. Соответствующее поручение надзорному органу дал губернатор Вячеслав Федорищев.

проконтролирует региональное УФАС. Соответствующее поручение надзорному органу дал губернатор Вячеслав Федорищев. Власти Саратовской области ввели 22 июня лимит на продажу бензина на АЗС — не более 30 литров на машину. Ограничение будет действовать с 23 по 30 июня, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

ввели 22 июня лимит на продажу бензина на АЗС — не более 30 литров на машину. Ограничение будет действовать с 23 по 30 июня, сообщил губернатор Роман Бусаргин. С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области установлены «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля, заявили в областном правительстве.

установлены «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля, заявили в областном правительстве. 23 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что «во избежание искусственного ажиотажа» в регионе вводится лимит на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, на АЗС заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля. Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля.

Виталий Хоценко сообщил, что «во избежание искусственного ажиотажа» в регионе вводится лимит на продажу бензина и дизельного топлива. Кроме того, на АЗС заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля. Как уточнил господин Хоценко, на трассовых АЗС можно заправить не более 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. На остальных АЗС Омской области — не более 40 л бензина и 80 л дизеля. Администрация города Стрежевого в Томской области ввела ограничение на продажу бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято, чтобы топливо не вывозили из города в другие регионы, сообщил в своем канале в «Макс» мэр Валерий Дениченко.

ввела ограничение на продажу бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято, чтобы топливо не вывозили из города в другие регионы, сообщил в своем канале в «Макс» мэр Валерий Дениченко. В Пензенской области с 23 июня ввели временные ограничения на продажу топлива. Об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор.

с 23 июня ввели временные ограничения на продажу топлива. Об этом в личном Telegram-канале рассказал губернатор. На АЗС ЛУКОЙЛа Вологодской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. На заправках можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 л — бензина, 60 л — дизельного топлива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

ограничили продажу бензина и дизельного топлива. На заправках можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 л — бензина, 60 л — дизельного топлива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) на нескольких автозаправочных станциях установили ограничения по объему отпускаемого топлива, заявил глава региона Руслан Кухарук.

на нескольких автозаправочных станциях установили ограничения по объему отпускаемого топлива, заявил глава региона Руслан Кухарук. В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» — крупнейшем операторе в регионе — ограничили продажу бензина и дизельного топлива, объявил губернатор региона Александр Моор. На АЗС в населенных пунктах можно купить максимум 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена.

на АЗС «Газпромнефть» — крупнейшем операторе в регионе — ограничили продажу бензина и дизельного топлива, объявил губернатор региона Александр Моор. На АЗС в населенных пунктах можно купить максимум 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассе — 40 л бензина и 200 л дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. На заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего». По решению регионального оперативного штаба с 24 июня заправку на АЗС в Курской области производят исключительно в баки автомобилей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

производят исключительно в баки автомобилей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. На заправках Брянской области с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был.

с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Кемеровская область вошла в число сибирских регионов, где введено нормирование при продаже ГСМ на заправках, следует из сообщения министерства промышленности и торговли региона.

вошла в число сибирских регионов, где введено нормирование при продаже ГСМ на заправках, следует из сообщения министерства промышленности и торговли региона. Власти Новосибирской области рекомендовали владельцам сетей АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива».

рекомендовали владельцам сетей АЗС в регионе ввести ограничения на отпуск ГСМ «при риске образования общего дефицита топлива». В Курганской области правительство с 24 июня вводит временные ограничения по продаже топлива на автозаправочных станциях. В населенных пунктах на один автомобиль положено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива, а на трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Заправка в канистры при этом запрещается.

правительство с 24 июня вводит временные ограничения по продаже топлива на автозаправочных станциях. В населенных пунктах на один автомобиль положено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива, а на трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Заправка в канистры при этом запрещается. Правительство Липецкой области ввело ограничения на продажу бензина до 28 июня. Можно приобрести не более 30 л на один автомобиль, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

ввело ограничения на продажу бензина до 28 июня. Можно приобрести не более 30 л на один автомобиль, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Власти Адыгеи обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом на заседании оперативного штаба с участием профильных ведомств и основных поставщиков нефтепродуктов. В республике введут ограничения на продажу бензина, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Реакция федеральных властей

23 июня вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о мерах по решению проблем на топливном рынке. Господин Новак признал, что ситуация с топливом непростая. Он заявил, что правительство рассматривает временный запрет на экспорт дизтоплива. Особое внимание уделяется Крыму, Калининградской области, Дальнему Востоку.

По словам вице-премьера, ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС. Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты. Вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличили поставки, добавил господин Новак.

16 июня ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». В ведомстве отметили, что действия участников торгов могли повлиять на изменение стоимости топлива. «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» — одни из крупнейших топливных трейдеров на Петербургской бирже.

18 июня Федеральная антимонопольная служба направила ООО «ТД «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо на АЗС компании в Москве и Московской области. ФАС также потребовала от ПАО «ЕвроТранс» до 26 июня обосновать цены на топливо столичной сети автозаправочных станций «Трасса». «Нефтьмагистраль» скорректировала цены на топливо в Москве и Подмосковье после запроса ФАС, отчитались в компании позднее.

23 июня ФАС поручила 16 региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина Владимиру Путину, в котором были изложены инициативы для борьбы с дефицитом топлива. Среди них — приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам «Евро-3». Подробнее об этом читайте по ссылке.

Эрдни Кагалтынов