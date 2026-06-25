Атаки БПЛА на регионы России

Минобороны РФ ежедневно публикует отчеты о работе дежурных средств ПВО. С начала 2026 года над 51 регионом России было «перехвачено и уничтожено» более 39 тыс. украинских БПЛА, в среднем по 6 тыс. в месяц. За неполный июнь сбито 9,7 тыс. беспилотников.

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По подсчетам «Ъ», основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем в день силы ПВО сбивают 223 БПЛА. Самые массированные атаки произошли в ночь на 17 мая (сбито 556 БПЛА над 15 регионами), в ночь на 18 июня (555 БПЛА, 18 регионов) и в ночь на 25 марта (389 БПЛА, 14 регионов).

Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники: Белгородская, Курская, Брянская области и Республика Крым. В топ-10 также входит Краснодарский край, Московский регион (Москва и Подмосковье), Тульская и Орловская области. Кроме того, более 380 раз ведомство сообщало об уничтожении БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.