Куратор со школьной скамьи

Как стало известно “Ъ”, ФСБ раскрыла ячейки двух крупнейших международных террористических организаций, которые курировал 17-летний подросток из Дагестана. Злоумышленники, получавшие финансовую и организационную поддержку от СБУ, планировали массовые убийства, устраивали поджоги и распространяли ложные сообщения о минировании школ в разных городах России и СНГ. Некоторые участники группировок действовали на Западе и планировали теракты в Вашингтоне на День независимости США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УСМИ СК России Фото: УСМИ СК России

По данным источников “Ъ”, в Дагестане оперативники ФСБ и МВД, а также следователи СКР задержали 17-летнего местного жителя. Ему предъявили обвинение в приготовлении к убийствам (ч. 1 ст. 30, п «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также несовершеннолетнего проверяют на причастность к организации не менее 15 терактов в 10 регионах России, каждый из которых вовремя пресекли правоохранители. С его слов, террористы планировали напасть на средние школы в подмосковных Домодедово и Орехово-Зуево, а также Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и других городах.

Сам подросток рассказал на допросе, что еще с 2023 года курировал в соцсетях ячейку организации «Маньяки. Культ убийств» («М. К. У.», признана террористической в России и запрещена). Он администрировал каналы группировки, общался с участниками и желающими в нее вступить. Кроме того, фигурант обучал будущих исполнителей преступлений, присылал им инструкции по изготовлению самодельных бомб и «подбадривал», чтобы они наиболее эффективно осуществили свои замыслы. С того же года юноша начал заниматься сваттингом (рассылка ложных сообщений о терактах и других преступлениях). По словам подростка, за три года он успел разослать более 100 заявлений о лжеминировании в России и странах СНГ.

Еще одну террористическую ячейку юноша создал в 2025 году, после резонансного убийства школьника из Таджикистана в одинцовской школе. В созданном им канале пропагандировались массовые убийства движения «Колумбайн» (признано террористическим в России и запрещено).

Несмотря на регулярные предупреждения правоохранителей об опасности вступления в терорганизации, на момент задержания аудитория двух каналов превысила 200 тыс. человек. Как минимум 5 тыс. из их числа считаются активными участниками сообществ. По словам задержанного, каналы изначально создавались в том числе и для того, чтобы их признали террористическими, а его соратники «могли прославиться».

При этом члены ячейки «М.К.У.» (организация признана террористической и запрещена в России) действовали и за пределами РФ, в том числе в Европе и США. Так, в январе этого года один из членов ячейки устроил серию поджогов в Техасе. Задержанный рассказал о поджогах более 20 автомобилей и одной христианской церкви. В том же месяце из-за действий террористов в штате прошла эвакуация не менее 14 школ. Такие же акции провели в Калифорнии, а в марте террористы совершили по два поджога в Германии и Италии. Кроме того, администрация канала обсуждала возможность организовать теракт в Вашингтоне на День независимости (4 июля). Злоумышленники планировали «взорвать в людных местах» бомбы на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных за рубежом радикалов.

По словам подростка, поддержку каналам, в том числе финансовую, оказывали агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Так, каналу «М.К.У.» (организация признана террористической и запрещена в России) оказывал помощь куратор сети ресурсов неонацистской направленности Кирилл Макаренко. По данным следствия, Макаренко активно взаимодействует с украинскими спецслужбами и координирует закладку тайников с оружием и взрывчаткой в России. Он же участвовал в организации нападений на школы в России, а также записывал видео и фото для англоязычной аудитории с угрозами нападений на школы.

Источники “Ъ” утверждают, что именно он призывал членов сообщества устроить взрывы в США.

По словам подростка, одним из его опекунов был и Егор Краснов, которого в СМИ называют создателем и одним из главарей «М.К.У.» (организация признана террористической и запрещена в России), организовавшим сеть интернет-сообществ для вербовки молодежи в России и других странах. В 2020 году Егора Краснова задержали украинские правоохранители в Днепре и отправили в СИЗО, однако, по данным российского следствия, он продолжает вести активную деятельность в cети.

Поддержку дагестанцу оказывал и 21-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк, один из лидеров «Колумбайна» (организация признана террористической и запрещена в России) и агент СБУ. Он уже несколько лет вербует несовершеннолетних россиян для совершения массовых убийств в школах. Для этого он проводит в соцсетях «геймы», во время которых пользователи рассылают сообщения с угрозами терактов. Все трое украинцев в России объявлены в розыск, источник “Ъ” утверждает, что сейчас они проходят службу в ВСУ.

После того как подросток признал вину и дал исчерпывающие показания, его доставили в Москву и отправили в СИЗО.

Никита Черненко