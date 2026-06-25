Коммунисты проиграли товарищам

Коммунисты могут остаться без кандидатов на региональных выборах в Тверской области. Как стало известно “Ъ”, суд по иску «изгнанных» из партии товарищей наложил обеспечительные меры в виде запрета проведения 27 июня отчетно-выборной конференции КПРФ, на которой планировалось выдвинуть участника губернаторской гонки, а также претендентов на депутатские мандаты в новом созыве заксобрания. В Компартии ситуацию называют беспрецедентной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что Московский райсуд Твери запретил областному комитету КПРФ проводить запланированную на 27 июня отчетно-выборную конференцию, “Ъ” сообщил источник, знакомый с ситуацией, а также подтвердили участники разбирательства. Обеспечительные меры наложены в рамках иска трех «изгнанных» членов Компартии: депутата заксобрания Артема Гончарова, а также экс-депутатов Тверской гордумы Мурада Нурмурадова и Сергея Шишкова, оспаривающих легитимность проведения предыдущей конференции в декабре 2024 года.

Тогда в обкоме произошел раскол, вызванный борьбой за пост первого секретаря. Более 20 лет ячейкой руководит член ЦК КПРФ и лидер партийной фракции в заксобрании Людмила Воробьева.

По словам источника “Ъ”, амбиции занять эту должность появились у господина Гончарова. В результате депутата, а также «сочувствующих» ему коммунистов исключили из Компартии.

Публично это решение в обкоме не комментировали.

Как рассказал “Ъ” Артем Гончаров, изначально отверженные коммунисты пытались достучаться до руководства КПРФ через внутренние контрольные органы, однако в ответ против их сторонников «начались репрессии». Тогда все трое сумели восстановиться в партии через суд, доказав процедурные нарушения. Но и после этого «изгнанных» товарищей в обкоме предпочли не замечать. В итоге они оспорили последнюю отчетно-выборную конференцию. «Иначе потом нам скажут: а чего вы протестуете, может, и были нарушения, но сейчас-то уже зачем вспоминать»,— объяснил депутат свою позицию.

Согласно определению суда, проведение мероприятия приостановлено до вступления в силу решения по иску, который будет рассмотрен 14 июля. Таким образом, выдвинуть кандидата в губернаторы — депутата Госдумы Олега Лебедева — до 13 июля, как требует закон, тверские коммунисты уже точно не успеют. Срок выдвижения списка в заксобрание истекает 23 июля.

Связаться с Людмилой Воробьевой “Ъ” не удалось. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал ситуацию беспрецедентной:

«Идет разбирательство, вялотекущий судебный процесс. В его рамках фактически накладывается запрет на участие парламентской партии в выборах — это нонсенс».

По мнению господина Афонина, суду необходимо отделить внутренние «разборки» от избирательного процесса и разрешить проведение конференции. Апелляционную жалобу коммунисты планируют подать на следующей неделе, добавил он.

По мнению политолога Константина Калачева, в сложившейся ситуации виновата «правовая безграмотность тех, кто имел полтора года, чтобы урегулировать вопросы с однопартийцами, но пустил все на самотек». «Иски в отношении партийных органов были и ранее. Но чтобы у КПРФ это стало препятствием к легитимному выдвижению кандидатов на региональных выборах — я лично такого не припомню»,— признается эксперт.

Андрей Прах