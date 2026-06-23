Лавров пообещал защитить Белоруссию от Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или западных союзников. Он напомнил, что в договоре о Союзном государстве определены меры для этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства»,— заявил Сергей Лавров во время посольского круглого стола в Дипакадемии МИД РФ.

Так министр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Белоруссию за техническую помощь России, а также потребовал убрать белорусскую технику на границе.

В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно 6-й статье, РФ может применить ядерное оружие «в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».

Лусине Баласян