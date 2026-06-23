Лавров пообещал защитить Белоруссию от Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или западных союзников. Он напомнил, что в договоре о Союзном государстве определены меры для этого.
Сергей Лавров
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства»,— заявил Сергей Лавров во время посольского круглого стола в Дипакадемии МИД РФ.
Так министр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Белоруссию за техническую помощь России, а также потребовал убрать белорусскую технику на границе.
В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Согласно 6-й статье, РФ может применить ядерное оружие «в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».
В контексте заявления Сергея Лаврова о защите Белоруссии от угроз со стороны Украины или западных союзников, важно отметить, что Россия и Белоруссия давно работают над углублением военного и иного сотрудничества в рамках Союзного государства. Они приняли ряд шагов по созданию единого оборонного пространства и концепции безопасности, которая, как ожидается, будет принята в 2025 году. Уже в 2024 году были проведены переговоры, на которых обсуждались угрозы безопасности двух стран со стороны Украины и усиление взаимодействия между их спецслужбами и военными ведомствами. Эти обсуждения подчеркивают стремление сторон к стратегическому партнёрству в сфере безопасности, о чем госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял ещё в августе 2024 года, отмечая общие взгляды на геополитическую обстановку.
Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией, о котором упоминает Сергей Лавров, был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года и ратифицирован Госдумой РФ 18 февраля 2025 года. Этот документ предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга при угрозах суверенитету и территориальной целостности Союзного государства. Он содержит положения о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как инструмента сдерживания возможной агрессии. Кроме того, договор охватывает общие вопросы международной безопасности, включая скоординированные действия против НАТО и ЕС.