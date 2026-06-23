От войны войны не ищут

23 июня президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов и за бокалом с шампанским после церемонии приветствия поделился с ними особенностями текущей ситуации: «Долбят ребята каждый божий день...»

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Фото: пресс-служба президента РФ Все самое интересное, как обычно, происходит за бокалом шампанского

Фото: пресс-служба президента РФ

В Георгиевском зале сидели выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В общем, были все.

Сначала церемония была официальной. Верховный главнокомандующий обратил внимание на то, что «именно здесь, в этом историческом месте (в Георгиевском зале.— А. К.) чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет ради мирной и безопасной жизни нашего народа».

То есть чествовали и чествуют. И будут чествовать.

— Вам предстоит приступить к службе, возглавить воинские подразделения, части и соединения в непростое время,— напутствовал Верховный главнокомандующий людей в зале.— Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты.

А ведь и в самом деле война с западными странами уже никому не кажется абсурдной идеей, не имеющей отношения к здравому смыслу. Уже «ничего нельзя исключить».

— При этом,— продолжал Верховный главнокомандующий,— для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого лжедемократического Запада очень проста: сначала создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России!

Такое впечатление, что Владимир Путин сейчас импровизировал. До сих пор он так концептуально такие мысли не формулировал.

— Нам хорошо все это известно, хорошо знакомо! — продолжал он.— Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, «коллективного Запада». Удивительно, но до сих пор это рассматривается в квазинаучных кругах!

Нет, ну точно что-то пришло ему в голову перед этим мероприятием. Скорее всего, накануне Владимир Путин прочел что-то запомнившееся. И вот вдруг появилась новая аналогия. И мы про нее, надо думать, еще услышим.

Дальше было то же, что и раньше, в том числе на этих мероприятиях: готовность ответить на любые угрозы (вот бы в первую очередь ответить на угрозы беспилотников над российскими регионами), модернизация ядерной триады, потенциал военно-космических сил (устоявший, надо думать, после атаки на Дубненский машиностроительный завод) и военно-морского флота (давно в надежных, рассчитываем, укрытиях).

— Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое,— Верховный главнокомандующий демонстрировал невозмутимость, хотя это, возможно, давалось непросто: в конце концов, не очень понятно, чем закончилась такая масштабная апробация, если атаки на российские регионы так заметно усилились.

— Но, безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов... Как емко выразился когда-то Петр I об армии, в ней «всякий офицер — как душа в теле человека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Александр Гуцан, главы Следственного комитета и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев (слева направо) тоже в сущности выпускники

Фото: пресс-служба президента РФ Генпрокурор РФ Александр Гуцан, главы Следственного комитета и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев (слева направо) тоже в сущности выпускники

Фото: пресс-служба президента РФ

В зале ведь сидели офицеры, и, надо думать, не из тех, у кого душа уходит в пятки, особенно при виде Верховного главнокомандующего.

И, между прочим, традиционная встреча за бокалом шампанского с несколькими выпускниками подтвердила такое предположение.

Министр обороны Андрей Белоусов был краток:

— Сегодня вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления,— рассказывал он, между прочим, по-моему, не без увлечения: конечно, у бывшего первого вице-премьера, посвящавшего себя идее технологического рывка, на любой должности будет получаться, как говорится, автомат Калашникова, а это по счастливой случайности (да знаем мы, что это все не случайно) и есть то, что сейчас требуется.

От имени выпускников доверили выступить молодому генерал-майору Олегу Захарову. Ну что он мог сказать? Только это:

— На протяжении всей истории у России была и есть сильная армия, способная сокрушить врага! Наша задача — сохранить и приумножить мощь российской армии и величие Отечества!

Этот генерал, по-моему, мысленно уже на линии боевого соприкосновения.

В Александровском зале уже ждали официанты с бокалами шампанского. Чокнулись, сфотографировались. И, кажется, Верховный главнокомандующий уже было попрощался и готов был отойти, но все-таки нашелся подполковник, который остановил его вопросом:

— Те, кто бьют со своих стран по нашим объектам, они вообще отдают отчет последствиям?! — окликнул он Владимира Путина.

— Нет, не отдают, судя по всему,— оживился Верховный главнокомандующий.— Хотя есть силы, которые не хотят никаких конфронтаций... Те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, набирают обороты! Посмотрите, что в Германии происходит! Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту… их рейтинг снижается, причем катастрофически!.. И наоборот, все те, кто хотят наладить нормальные отношения, хотят прекратить бесконечную гонку с целью нанести России стратегическое поражение, всегда будут подниматься, если кто-то хочет с нами нормально общаться. Я думаю, так и будет выстраиваться в конце концов. Но они пока все-таки не дошли, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар.

То есть подполковник погорячился. Но и для него это не выглядит чем-то невероятным. И, увы, ни для кого. Значит ли это, что когда-нибудь произойдет? Например, завтра.

— Все это понимают или должны понимать,— добавил Владимир Путин.— Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого. Когда в странах Прибалтики, например, какие-то дроны летают украинские, и они (прибалты.— А. К.) все-таки не указывают пальцем на Москву... Они говорят, что это украинские дроны. Ну, ошибка, там, сбой в системе, еще что-то, но пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать... Производства военные размещают... Ну и, конечно, большим потоком все вооружение в зону боевых действий идет...

Тут Владимир Путин вспомнил про свою речь:

— Я не случайно сказал, между прочим... Вы заметили, я перевернул страничку, когда читал, потому что перед тем, как прийти в зал, я сам вот прямо здесь, здесь практически взял и дописал...

Ну так и есть: новая мысль пришла Владимиру Путину просто на ходу. Оставалось поделиться.

— А что,— говорил он теперь,— всегда ведь, практически во все времена нас провоцировали, провоцировали, провоцировали! А когда мы начинали защищать свои интересы, сразу: «А, вот Россия агрессивная!» — и тут же продолжали всё, что задумали изначально!

То есть он повторял полюбившуюся ему мысль.

— Я попрошу,— добавил Владимир Путин,— чтобы еще средства массовой информации дали эту историю, этот сюжет (ждем зажигательных ток-шоу на федеральных телеканалах.— А. К.). Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт! И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима. Ну все же уклонились! И первыми начали заключать договоры с Гитлером! В 1938 году кто заключил договоры?

О, это была уже политинформация. В советские времена это называлось, как известно, «пятиминутка ненависти»:

— Они же, Франция и Великобритания!..— воскликнул Владимир Путин.— Премьер-министр Великобритании приехал в Лондон, из самолета вышел, начал махать им пактом и кричать: «Я принес мир!» Правда, более здравые люди в Великобритании сказали: «Ну, теперь война неизбежна». Так все и получилось. Потом полезли на Советский Союз, и тут же, вот тут же, в эти же дни, фашистская Германия начала обвинять Советский Союз, что это Советский Союз готовил нападение! Бред!

Та же ситуация, он хотел сказать, и теперь.

Владимир Путин хотел высказаться до конца, причем с самого начала:

— И вот это все продолжается, и в наши дни, к сожалению, продолжается! Я уже много раз говорил: госпереворот совершили на Украине, привели к власти сумасшедших, антироссийских... Они же начали боевые действия в Донбассе! Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее против практически мирного населения! Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом они объявили, что не будут договариваться мирным путем, не будут исполнять Минские соглашения... Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя или частью русского мира, для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории... Это все привело к тому, что мы были вынуждены сделать то, что сделали.

Надо зафиксировать, что история с каждым разом становится все короче и шлифованнее. В ней нет уже совсем ни одного лишнего слова.

— А сейчас явно... Тот, кто с фронта пришел, знает...— продолжал Верховный главнокомандующий.— Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевых соприкосновений, на всех!.. Нет ни одного места, где было бы наоборот... Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре... Для чего?!

То есть могли бы уже наконец просто сдаться.

— Ну, раскачать общество, конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил...— пояснил Владимир Путин.— А то, что на фронте происходит, они за скобки выносят... Ну там же долбят ребята каждый день!.. Каждый божий день долбят!.. Придем туда, куда нужно.

— Мы поможем! — заверил подполковник.

— Я не сомневаюсь. Сомнений нет,— кивнул Владимир Путин.

И он снова хотел отойти, но ведь подполковник еще не закончил:

— А то письмо, которое товарищ Зеленский вам тогда, помните, вы на Петербургском экономическом форуме озвучили, называли это бумажкой... Все-таки он не создает предпосылок к каким-то переговорам?..

Между прочим, подполковник формулировал хорошо.

Подполковник готовился к войне и хотел мира.

— Нет,— покачал головой Владимир Путин.— Такие обращения не создают предпосылок... Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал?.. Вот он направил эту бумажку... Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. Как это понимать?.. Как это понимать? Ну что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров? А потом, вы, наверное, знаете, а если нет, я скажу. У них понимание ЛБС (линии боевого соприкосновения.— А. К.) еще очень разное. Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается (украинские военные.— А. К.)... Они говорят, это серая зона, замечательная серая зона...

Владимир Путин пожал плечами: ну какая же это, помилуйте, серая зона...

Потом и на встрече с членами правительства он повторил примерно то же самое.

А пока сказал еще несколько слов о том, как права Россия во всем, что делает:

— Никаких нарушений нет ни в чем. Просто никто не хочет этого замечать! Понимаете? Никто! Никто не замечает то, что соответствует интересам нашей страны! Потому что она, кроме нас с вами, никому не нужна... Но нам нужна!

Выпускники загудели: нужна Россия...

И отступать, кстати, уже некуда.

Андрей Колесников