Выборы вошли в положение

Центризбирком (ЦИК) 24 июня принял сразу несколько документов, определяющих правила проведения предстоящих выборов в Госдуму. Согласно одному из них, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году охватит рекордные 33 региона. ЦИК также установил особенности организации кампании в 12 «прифронтовых» субъектах (включая четыре региона, где действует военное положение), дав им, в частности, право засекречивать данные об избиркомах и проводить досрочное голосование вне участков. Необходимость таких мер наглядно подтвердила глава севастопольского избиркома Нина Фаустова, подключившаяся к заседанию по видеосвязи на последних остатках топлива в генераторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая заседание, председатель ЦИКа Элла Памфилова с удовлетворением сообщила, что Верховный суд (ВС) только что поставил «жирную точку» на любых политических манипуляциях вокруг порядка проведения ДЭГ. Решение о законности утвержденного ЦИКом документа, регламентирующего эту процедуру, ВС принял еще в начале июня (см. “Ъ” от 5 июня), а 22 июня его подтвердила и апелляционная инстанция.

С выводами госпожи Памфиловой, однако, не согласился член ЦИКа Евгений Колюшин. По его словам, решение ВС было во многом продиктовано тем, что на ДЭГ не распространяется действие многих норм федерального законодательства. «Это другая парадигма выборов»,— настаивал господин Колюшин.

«Бумажный бюллетень — это машина с двигателем внутреннего сгорания,— предложил другую трактовку зампред ЦИКа Николай Булаев.— Электронное голосование — это машина с электроприводом. У нее меньше педалей, она удобнее в обслуживании». И чтобы пересесть на электромобиль, новые права не нужны, подчеркнул господин Булаев. В итоге документы, касающиеся ДЭГ, были одобрены всеми членами комиссии, кроме Евгения Колюшина.

ЦИК постановил, что ДЭГ в этом году будет применяться в 33 регионах (это рекорд за все время существования онлайн-голосования) и потенциально может охватить 48,4 млн избирателей.

Чтобы проголосовать по интернету, всем жителям этих субъектов, кроме москвичей (их вносят в списки для ДЭГ автоматически), нужно будет подать соответствующее заявление через «Госуслуги» в срок с 3 августа по 14 сентября. Как подчеркнула Элла Памфилова, возможность использовать ДЭГ предоставлена лишь тем регионам, которые уже получили подобный опыт в ходе прошлых кампаний. Некоторые субъекты, по ее словам, пытались впервые включиться в эксперимент, но им отказали после оценки возможных рисков.

Не оказалось среди участников ДЭГ и четырех новых регионов, на территории которых продолжает действовать военное положение (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области). Для них, а также для еще восьми субъектов «со средним уровнем реагирования» (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области) ЦИК утвердил Положение об особенностях подготовки и проведения выборов. Некоторые его нормы касаются только территорий с военным положением, но большинство по решению местных избиркомов может быть реализовано во всех 12 субъектах.

В частности, в регионах с военным положением будет запрещено публиковать списки избирательных участков с указанием их границ, места нахождения участковых комиссий и сведения о членах избиркомов.

В субъектах «со средним уровнем реагирования» такая мера может вводиться по решению региональных избиркомов. В том же порядке может быть запрещена фото- или видеосъемка в местах голосования для всех лиц, кроме представителей аккредитованных СМИ.

Все 12 «прифронтовых» субъектов получили право на проведение досрочного голосования не ранее чем за 20 дней до первого дня трехдневных выборов. Среди его форм утверждены так называемое выездное голосование, а также голосование на дому и на придомовых территориях. Дату, время и адреса мест, где пройдет такое волеизъявление, определят региональные комиссии или уполномоченные ими территориальные избиркомы. При этом доносить эту информацию до граждан предписано, не используя СМИ или интернет, чтобы она не досталась «иным заинтересованным лицам».

С таким подходом вновь не согласился Евгений Колюшин. Он предложил утвердить предложенные особые меры только для четырех «официально» военных регионов, а об остальных при необходимости подумать в августе. «У нас чрезвычайные ситуации на многих территориях возникают»,— объяснил он свою позицию.

Переубедить коллегу снова попытался Николай Булаев. Он выразил сожаление, что господину Колюшину не может ответить на его выпад севастопольский избирком, оставшийся прямо во время заседания ЦИКа без связи, света и топлива. И почти сразу после этих слов на экране появилась глава горизбиркома Нина Фаустова. Она пояснила, что какие-то «остатки топлива» для генератора найти все же удалось, и подтвердила, что документ об особом порядке проведения кампании Севастополю просто необходим. Резюмировала обсуждение Элла Памфилова: «У нас задача такая: если нет никаких признаков, извините, цивилизации, выборы (все равно.— “Ъ”) должны быть».

Степан Мельчаков