«Король Севера», социалист и футболист: чем известен Энди Бернем

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Среди главных претендентов на высокий пост СМИ называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема — чуть ли не самого популярного политика в стране. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temilade Adelaja? / Reuters Фото: Temilade Adelaja? / Reuters

Эндрю Бернем родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля. Имеет ирландские корни, воспитывался в семье католиков. Отец работал инженером в телекомпании British Telecom, мать — администратором в больнице. В 1988 году получил степень бакалавра по английской филологии в Фицуильям-колледже Кембриджского университета, после работал в СМИ.

В Лейбористской партии с 15 лет. В 1994 году стал помощником члена парламента Тессы Джоуэлл, в 1998-м — специальным советником министра культуры, СМИ и спорта Криса Смита. В 2001 году избран в парламент от округа Ли (Большой Манчестер). В своей дебютной речи в Палате общин призвал не забывать о нуждах небольших городов Великобритании в ходе расширения помощи развивающимся экономикам Европы.

Переизбирался в 2005, 2010 и 2015 годах. Входил в комитет по здравоохранению, был личным секретарем министра внутренних дел Дэвида Бланкетта (2001–2003), затем министра образования Рут Келли (2004–2006).

При премьер-министре Гордоне Брауне (2007–2010) работал главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, министром культуры, СМИ и спорта. Запомнился инициацией повторного расследования давки на стадионе «Хиллсборо» 1989 года (в 2022 году телеканал ITV выпустил посвященный трагедии мини-сериал «Энн», роль Эндрю Бернема в нем исполнил актер Мэттью Макналти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

В 2010 году после отставки Брауна назвал себя социалистом и баллотировался на пост лидера Лейбористской партии, но занял лишь четвертое место. Второй раз баллотировался в 2015-м, заняв второе место.

В 2010–2016 годах — в оппозиции. Был теневым министром здравоохранения, образования и внутренних дел. В 2016-м подал в отставку заявив о потере доверия к руководству лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина.

В 2017 году избран мэром Большого Манчестера. Победу на выборах назвал «рассветом новой эры для политики в нашей стране». Ввел термин «манчестеризм» для обозначения своей политической философии — «конец неолиберализма» и «социализм, благоприятствующий бизнесу». Переизбирался в 2021 и 2024 годах.

Во время пандемии COVID-19 вступил в конфликт с правительством Бориса Джонсона из-за объема финансовой поддержки северных регионов Англии, после этого в СМИ за господином Бернемом закрепилось прозвище «король Севера». С августа 2025 года, по данным опроса YouGov, остается самой популярной фигурой среди членов Лейбористской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: AP

18 июня 2026 года победил на дополнительных парламентских выборах в округе Мейкерфилд, что открыло для него возможность принять участие в борьбе за лидерство в партии. Тогда же подал в отставку с поста мэра Большого Манчестера.

Позиционирует себя как умеренный левый. Сторонник децентрализации власти. Критиковал лондонскую ориентацию британской политики и оторванность от жизни за пределами Вестминстера. В 2024 году написал книгу «Направляйтесь на север: призыв к объединению за более равноправную Британию».

Женат, отец троих детей. Во время учебы в колледже играл в крикет и футбол. В начале 2000-х играл в любительском футбольном клубе «Ли Дженисис» и команде лейбористов «Демон Айз». Болельщик клуба «Эвертон». Увлекается северной инди-музыкой, в частности группами The Smiths и The Stone Roses.