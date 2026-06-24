Инвесторы пришли за кофе

Сеть бюджетных кофеен One & Double перешла под контроль фонда «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. Сумма сделки могла превысить 200 млн руб. Бизнес кофеен находится под давлением из-за растущей конкуренции с розничными сетями и снижения потребительского спроса. Стратегия инвесторов может быть направлена на покупку активов по относительно невысоким ценам и последующее создание на рынке крупного системного игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Бумеранг кофе» в июне получило по 100% в ООО «ОД Брендс», ООО «Фиксити», ООО «Фуд Галактик», по данным СПАРК. Эти компании занимаются развитием сети кофеен One & Double. На балансе «ОД Брендс», согласно СПАРК, находятся бренды One & Double, Drink Point и Grillz Hot Dog. Информацию о продаже бизнеса One & Double подтвердил источник “Ъ” на рынке общепита. Представители «Бумеранга», One & Double и бывшие владельцы сети Михаил Норкин и Андрей Сафронюк “Ъ” оперативно не ответили.

«Бумеранг кофе» основана весной 2026 года как дочерняя структура ООО «Бумеранг Капитал». Этот фонд был создан в 2024 году экс-руководителем «Сбербанк Капитала» Ваганом Гаспаряном. Он вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году «Ароса-Логистика» привлекла его для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов питания Global Foods.

One & Double существует с 2017 года. Сейчас под вывеской One & Double работают 102 кофейни преимущественно на транспортных узлах Москвы и Подмосковья. В состав группы также входят семь заведений Drink Point, продвигающих бабл-ти, а также одиннадцать точек продажи хот-догов Grillz.

В 2025 году структуры «Бумеранга» получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы. В начале апреля 2026 года «Бумеранг Капитал» приобрел сеть кофеен «Даблби» и начал переговоры о покупке Cofix. В конце апреля стало известно о покупке компанией сети пекарен «Цех 85» (см. “Ъ” от 28 апреля).

One & Double развивается по франшизе. Основатель One Group (сеть кофеен One Price Coffee) Сергей Румянцев отмечает, что большинство работающих объектов — франчайзинговые заведения сети. Стоимость компании можно оценить в 4–5 EBIDTA, говорит он. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что стоимость сети могла составить от 200 млн до 300 млн руб.

Конкуренция на рынке общепита, ориентированного на продажу кофе, ужесточается. Согласно 2ГИС, в январе этого года в Москве работало 4,1 тыс. точек по продаже кофе навынос. Год к году значение увеличилось на 5%, в основном за счет заведений с минимальной зоной ожидания и без посадочных мест. Такие точки постепенно замещают собой классические кофейни, со столиками и кухней. Их количество за 2025 год сократилось на 12%, до 2,5 тыс.

Борьба за потребителя разворачивается в условиях снижения спроса. Согласно данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—апреле количество покупок готового кофе в кофейнях и кофе-точках в России сократилось на 3% год к году, в Москве — на 5%.

Сергей Румянцев считает, что сейчас в сегменте кофеен сложилась подходящая конъюнктура для поглощения сетей за относительно небольшие деньги.

«Рынок сейчас дисперсный, на нем отсутствует крупный системный капитал»,— констатирует эксперт. Михаил Бурмистров отмечает, что кофейни сталкиваются с давлением со стороны ритейла, также делающего ставку на продажу кофе с собой. Но на рынке, по мнению эксперта, сохраняется потенциал, который может быть реализован, например, за счет работы с ассортиментом.

Рыночная стратегия «Бумеранг Капитала» может быть нацелена на построение вертикальной компании, в которую будут входить производство, дистрибуция и розничные точки сбыта продукции. Господин Бурмистров считает, что определенная синергия может быть и между несколькими сетями кофеен за счет централизованного управления. Объекты, по его мнению, необязательно будут переведены под единый бренд и могут продолжить развитие в разных локациях и ценовых сегментах.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова