Наводнение в Дагестане и перемирие США и Ирана

Индия будет использовать «биологический барьер» — крокодилов и ядовитых змей — для охраны границы с Бангладеш, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Проект по реставрации Шуховской башни в Москве получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Аналог «Разговоров о важном» в детских садах запустят в сентябре. Проект будет называться «Добрые игры».

В Общественной палате поспорили о возвращении начальной военной подготовки в российские школы.

«Роскосмос» запланировал сканирование Луны на 2028 год.

Правительство предложило доработать законопроект о запрете на зарубежную недвижимость для депутатов и чиновников.

Президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи.

Цифры недели

Число пострадавших от наводнения в Дагестане превысило 15 тыс. человек. Режим ЧС повысили до федерального уровня.

Международные резервы РФ за месяц сократились более чем на $60 млрд.

Дефицит федерального бюджета за январь—март вырос на 2,6 трлн руб., до 4,6 трлн руб. (1,9% ВВП).

На федеральные платные дороги в РФ планируется выделить более 1 трлн руб. до 2030 года.

Российский софт с начала года подорожал на 10–20%.

Продажи девелоперов жилья в Московском регионе упали почти на 20% по итогам первого квартала 2026 года.

Число компаний с зарубежным участием в РФ с 2022 года упало на треть.

Повреждения портовой инфраструктуры на Балтике привели к падению экспорта из Усть-Луги и Приморска в апреле до 115 тыс. т в сутки — минимума с начала года.

В Муроме зарегистрировали 375 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших — 188 детей и 187 взрослых.

Объем рынка киберучений в финансовом секторе в 2025 году достиг 1 млрд руб., увеличившись за год на 35%.

На праймериз «Единой России» выдвинулись более трети действующих депутатов Госдумы.

Только 24% респондентов в РФ согласны с утверждением о том, что Россия — европейская страна.

На 39-й день конфликта США и Иран договорились о временном прекращении огня.

Военные США выпили более 3,5 млн л кофе за время операции в Иране.

Миссия Artemis II установила новый рекорд дальности полета человека в космосе (406,7 тыс. км).