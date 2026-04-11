Наводнение в Дагестане и перемирие США и Ирана
Чем запомнилась неделя 6–11 апреля: цифры, цитаты и факты
Последствия наводнения в Дагестане
Инициативы недели
Президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи.
Правительство предложило доработать законопроект о запрете на зарубежную недвижимость для депутатов и чиновников.
«Роскосмос» запланировал сканирование Луны на 2028 год.
В Общественной палате поспорили о возвращении начальной военной подготовки в российские школы.
Аналог «Разговоров о важном» в детских садах запустят в сентябре. Проект будет называться «Добрые игры».
Проект по реставрации Шуховской башни в Москве получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
Индия будет использовать «биологический барьер» — крокодилов и ядовитых змей — для охраны границы с Бангладеш, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.
Цифры недели
Число пострадавших от наводнения в Дагестане превысило 15 тыс. человек. Режим ЧС повысили до федерального уровня.
Международные резервы РФ за месяц сократились более чем на $60 млрд.
Дефицит федерального бюджета за январь—март вырос на 2,6 трлн руб., до 4,6 трлн руб. (1,9% ВВП).
На федеральные платные дороги в РФ планируется выделить более 1 трлн руб. до 2030 года.
Российский софт с начала года подорожал на 10–20%.
Продажи девелоперов жилья в Московском регионе упали почти на 20% по итогам первого квартала 2026 года.
Число компаний с зарубежным участием в РФ с 2022 года упало на треть.
Повреждения портовой инфраструктуры на Балтике привели к падению экспорта из Усть-Луги и Приморска в апреле до 115 тыс. т в сутки — минимума с начала года.
В Муроме зарегистрировали 375 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших — 188 детей и 187 взрослых.
Объем рынка киберучений в финансовом секторе в 2025 году достиг 1 млрд руб., увеличившись за год на 35%.
На праймериз «Единой России» выдвинулись более трети действующих депутатов Госдумы.
Только 24% респондентов в РФ согласны с утверждением о том, что Россия — европейская страна.
На 39-й день конфликта США и Иран договорились о временном прекращении огня.
Военные США выпили более 3,5 млн л кофе за время операции в Иране.
Миссия Artemis II установила новый рекорд дальности полета человека в космосе (406,7 тыс. км).
Отставки и назначения
По данным СМИ, в администрации президента начали обсуждать отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Основным кандидатом на пост нового главы области стал ветеран СВО Александр Шуваев.
Высшая квалификационная коллегия судей избрала нового председателя — им стал судья Верховного суда, председатель судебного состава коллегии по экономическим спорам Владимир Попов.
Новым главным архитектором Москвы может стать Артем Дедков.
По букве закона
Владимир Путин подписал закон об ответственности за отрицание геноцида советского народа.
Верховный суд России по иску Минюста признал движение «Мемориал» и его подразделения (объявлены иноагентами и ликвидированы) экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны.
Cуд приговорил к 19 годам колонии строгого режима экс-замминистра обороны РФ Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн руб. у парка «Патриот».
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима за взятки. Бывший вице-губернатор области Алексей Дедов получил 17 лет.
Имущество замглавы Краснодарского края Андрея Коробки стоимостью свыше 10 млрд руб. обращено в доход государства.
Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин арестован до 10 мая по делу о незаконном использовании персональных данных.
Свердловский районный суд Перми заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве педагога школы в городе Добрянке.
Генпрокуроры РФ и Казахстана подписали соглашения, которые должны способствовать розыску и возвращению похищенных активов.
Главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева оштрафовали на 100 тыс. руб. за мат.
В законопроекте о регулировании ИИ появились новые нормы.
Цитаты недели
«Мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами» (министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к Путину из-за «активности российских подлодок»).
«В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам» (премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни древнегреческого писателя Эзопа «Лев и мышь»).
«Он явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения» (генсек НАТО Марк Рютте о встрече с президентом США Дональдом Трампом).
«Приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам» (основатель Telegram Павел Дуров назвал шифрование WhatsApp самым большим обманом в истории).
Сделки недели
Компания, владеющая лицензией на одно из крупнейших в России месторождений меди Ак-Суг в Туве, отошла под контроль структур Владислава Свиблова, контролирующего горно-металлургическую группу «Ареал».
Подконтрольный экс-руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг капитал» выкупил сеть specialty-кофеен «Даблби».
Бизнесмен Александр Раппопорт продал ЗПИФ «Ларго Капитал» один из крупных своих активов на рынке недвижимости — логопарк общей площадью 68 тыс. кв. м на севере Москвы.