В Перми арестовали подростка по обвинению в убийстве учительницы

Свердловский районный суд Перми заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве педагога школы в городе Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Старшеклассник, учащийся добрянской школы №5, напал на своего классного руководителя вчера. По версии следствия, он специально поджидал учительницу на крыльце школы, нанес ей семь ножевых ранений, затем бросил холодное оружие и скрылся с места происшествия.

Преподавательница скончалась от ранений в больнице. Подросток позже сам явился в отделение полиции. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности.

Погибшая — учительница с 30-летнем стажем Олеся Багута. Она работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».

