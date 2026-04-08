Эпоха застроя

По итогам первого квартала 2026 года совокупная выручка девелоперов жилья в Москве и Подмосковье упала на 18,5% год к году, до 497,49 млрд руб. Поддерживать оптимальный уровень продаж у застройщиков не выходит даже в условиях растущих цен на квартиры в новостройках. Это объясняется как по-прежнему высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, так и охлаждением рынка после изменения с 1 февраля условий по семейной ипотеке.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совокупная выручка застройщиков в Москве и Подмосковье от продажи квартир и апартаментов на первичном рынке в январе—марте 2026 года составила 497,49 млрд руб., подсчитали в Dataflat.ru. Год к году значение сократилось на 18,5%. Похожую динамику фиксируют в «Метриуме»: по данным компании, объем продаж девелоперов жилья в Москве и Подмосковье сократился на 19,7% год к году, до 465,5 млрд руб.

Наиболее выраженный спад фиксируется в Новой Москве, где продажи упали на 25,6%, до 52,1 млрд руб., следует из данных Dataflat.ru. В старых границах Москвы аналогичное снижение составило 23,4%, до 336,4 млрд руб. В Подмосковье выручка девелоперов выросла на 8% год к году, до 109 млрд руб.

При этом в Санкт-Петербурге аналитики наблюдают противоположную ситуацию: выручка девелоперов жилья по итогам первого квартала 2026 года выросла на 39% год к году, до 109,3 млрд руб. В Ленинградской области продажи увеличились на 70% год к году, до 43,8 млрд руб., подсчитали в Dataflat.ru. В целом по Петербургской агломерации этот показатель достиг 153 млрд руб., прибавив 47% год к году.

Падение оборота застройщиков в Москве прослеживается, несмотря на рост цен.

Согласно Dataflat.ru, средняя стоимость реализации новостроек в Москве и Подмосковье в январе—марте 2026 года составила 412,7 тыс. руб. за кв. м, прибавив год к году 21%. В Подмосковье квартиры подорожали в среднем на 27,6%, до 250,1 тыс. руб. за кв. м, в «старой» Москве — на 23,5%, до 593,6 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве прирост был наиболее выраженным — 34,2%, до 362,9 тыс. руб. за кв. м.

Удорожание квартир в новостройках продиктовано ростом себестоимости строительства, ограниченным вводом новых проектов и смещением предложения в сторону более дорогих сегментов, поясняет директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба. В первом квартале 2026 года на рынке первичного жилья Москвы и Подмосковья появилось 17 новых проектов, что на 70% больше год к году, однако этот рост продиктован исключительно повышением активности девелоперов из премиального и элитного сегментов, отмечает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин.

Переориентация застройщиков на возведение высокобюджетных новостроек связана с трудностями формирования маржинальной финансовой модели в условиях снижения доступности массового жилья, говорит Дмитрий Проскурин. Спрос на такой вид жилья более стабильный: по итогам 2025 года на рынке элитной жилой недвижимости Москвы было реализовано квартир и апартаментов на 549 млрд руб., прирост год к году составил 16%, подсчитали в «Intermark Городская Недвижимость».

В попытке сохранить оптимальный уровень продаж девелоперы чаще предлагают беспроцентные рассрочки и скидки, говорит директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь.

Так, более бюджетные лоты быстро вымываются с рынка, провоцируя снижение объема ликвидного предложения и рост цен, следует из данных аналитического сервиса bnMAP.pro. Объем экспозиции в Москве и Подмосковье в марте 2026 года сократился на 19,4% год к году, до 92,7 тыс. лотов. Застройщики не торопятся с вводом новых объектов, стараясь не перегрузить рынок предложением в момент сдержанного спроса,— они фокусируются на текущих проектах, говорит Анастасия Горбунь.

Рост цен на первичном рынке сдерживает уровень спроса на такую недвижимость — большинство потенциальных покупателей занимают выжидательную позицию, поскольку текущей корректировки ключевой ставки ЦБ по-прежнему недостаточно для оживления массового спроса, говорит Олеся Дзюба. В Москве и области в первом квартале 2026 года было заключено 24,4 тыс. договоров долевого участия, что на 28,9% меньше год к году, подсчитали в Dataflat.ru. Площадь реализованного предложения за этот период снизилась с 1,6 млн до 1,1 млн кв. м. По данным на февраль 2026 года нераспроданным остается около 66% от общего объема строящегося жилья в Москве и Подмосковье, по данным «Наш.Дом.РФ».

Еще одним фактором спада интереса к покупке первичной недвижимости стало изменение программы семейной ипотеки, говорит Дмитрий Проскурин. С 1 февраля 2026 года семья может взять один льготный кредит, ранее правом мог воспользоваться каждый из супругов.

Это сильно отразилось на уровне продаж: в феврале 2026 года спрос на новостройки в Москве упал на 50% год к году, до 151,5 тыс. кв. м, отмечает Олеся Дзюба. В преддверии ужесточения ипотечных условий граждане старались успеть заключить сделку на прежних условиях, говорят в bnMAP.pro. Так, по подсчетам Дмитрия Проскурина, в январе текущего года в Москве было реализовано 10 тыс. квартир, что на 6% больше год к году.

Впрочем, эксперт не ожидает продолжения негативного развития событий на столичном рынке новостроек до конца 2026 года. По его словам, по мере снижения ключевой ставки ЦБ ипотека станет более доступной, что сможет подстегнуть активность покупателей. Госпожа Горбунь говорит о менее оптимистичном сценарии: по ее прогнозам, к концу этого года уровень продаж и выручка застройщиков будут снижаться постепенно, удержать эти показатели на оптимальном уровне смогут лишь крупные девелоперы.

София Мешкова, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова