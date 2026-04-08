Военные США посчитали, сколько млн литров кофе выпили за время операции в Иране

Сотрудники Министерства обороны США за время операции «Эпическая ярость» в Иране выпили более 3,5 млн литров кофе, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Мы съели более 6 млн порций еды, выпили около 950 тыс. галлонов кофе (более 3,5 млн л..—"Ъ"), 2 млн энергетических напитков и потребили большое количество никотина»,— сообщил он на пресс-конференции. Он уверил, что это не сказалось на здоровье военных.

На брифинге вместе с министром обороны Питом Хегсетом господин Кейн подвел итоги операции против Ирана. По его данным, Тегеран лишился 80% систем ПВО и более 90% военно-морских сил. Господин Хегсет заявил, что Иран должен добровольно передать обогащенный уран США, иначе Вашингтон готов изъять его силой.

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в боевых действиях между Вашингтоном и Тегераном. Иран подтвердил готовность к переговорам.