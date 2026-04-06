Новым главным архитектором Москвы может стать Артем Дедков

Должность главного архитектора Москвы после отставки Сергея Кузнецова, вероятно, займет заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Артем Дедков. Об этом «Ъ» сообщили источники в правительстве Москвы и в Союзе архитекторов России.

О том, что господин Кузнецов, занимавший этот пост почти 14 лет, написал прошение об отставке, сообщили в столичной мэрии 3 апреля. Опрошенные «Ъ» эксперты связали такое решение с реформой управления архитектурной отраслью, которая началась в 2025 году с упразднения Москомархитектуры. Заммэра Москвы Владимир Ефимов ранее говорил, что Сергей Кузнецов внес существенный вклад в развитие Москвы, пообещав, что городские власти продолжат сотрудничество с ним как с экспертом.

Артем Дедков вступил в должность замглавы департамента градполитики Москвы в январе 2026 года, до этого возглавлял архитектурный блок в Главном архитектурно-планировочном управлении (ГлавАПУ) Москвы. Господин Дедков, отметил один из источников «Ъ», стремится к «современным решениям» в архитектуре, и Владимир Ефимов вместе с Сергеем Собяниным хотели бы видеть его в качестве главного архитектора города. Второй источник подтвердил информацию о вероятном назначении Артема Дедкова на пост главного архитектора столицы, добавив, что в последнее время мэр не очень доверял господину Кузнецову, поэтому «все вопросы по архитектуре рассматривал сам».

«Ъ» направил запрос в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, но ответа пока не получил.

Артем Дедков закончил Белорусский национальный технический университет по специальности «архитектор» в 2011 году. Практику проходил в Москомархитектуре, после университета начал работать в ГлавАПУ, где прошел путь от обычного архитектора до руководителя подразделения.

Мария Барановская