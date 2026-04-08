Что известно об условиях перемирия США и Ирана

На 39-й день конфликта США и Иран договорились о временном прекращении огня. Дональд Трамп согласился приостановить удары по Ирану на две недели, получив от иранских властей «работоспособный» мирный план из 10 пунктов. К перемирию присоединился и Израиль, который, впрочем, продолжит операцию против группировки «Хезболла» в Ливане. О чем договорились стороны и что будет дальше — в подборке «Ъ».

Прекращение огня В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент назвал это «полной и безоговорочной» победой США.

По словам господина Трампа, решение о перемирии было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Американский лидер заявил о перемирии за два часа до наступления дедлайна, ранее установленного им для иранских властей. В случае отсутствия сделки президент США грозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана и отправить его «в каменный век».

Высший совет национальной безопасности Ирана считает перемирие собственной победой над США.

Израиль присоединился к перемирию. Однако, как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, двухнедельное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан.

Условия сделки По словам господина Трампа, он пошел на сделку, так как получил от иранских властей план урегулирования конфликта, состоящий из 10 пунктов. Как сообщает иранское агентство Tasnim, среди предложенных иранской стороной пунктов мирного соглашения Ирана были: гарантии США о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

согласие на обогащение урана;

отмена всех основных и вторичных санкций;

выплата компенсации Ирану.

Переговоры Президент США сообщил, что стороны уже пришли к согласию почти по всем пунктам. Двухнедельный период нужен для завершения переговоров и формального подписания сделки.

По данным CNN, администрация Дональда Трампа готовит его встречу с иранскими лидерами. Она должна состояться в ближайшие дни. В ней, скорее всего, примут участие спецпосланник президента Стив Уиткофф, бизнесмен Джаред Кушнер, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры с США состоятся 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Ормузский пролив Стороны договорились о прекращении огня на условии «полной, немедленной и безопасной» разблокировке Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что безопасный проход судов через пролив будет координироваться с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

По данным Associated Press, Иран и Оман намерены взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, во время двухнедельного перемирия.

Реакция рынков Мировые цены на нефть снизились примерно на 10% после объявления прекращения огня между США и Ираном на две недели. Стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже $94 за баррель.

Цена газа в Европе снизилась на 16,9%. Стоимость майских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах упала до $544 за 1 тыс. куб. м, или €44,28 за МВт.ч, следует из данных лондонской биржи ICE.

Азиатские фондовые биржи отреагировали значительным ростом на перемирие между США и Ираном. К 10:00 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 5,4%, гонконгский Hang Seng — на 3,2%, а корейский Kospi — на 6,9%.

Акции российских нефтегазовых компаний на открытии торгов на Мосбирже значительно дешевели. К 9:00 мск акции «Роснефти» дешевели более чем на 5%, котировки «Татнефти» упали в цене примерно на 4,5%, а «Башнефти» — на 4%.

Кирилл Сарханянц