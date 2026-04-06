«Все делал с душой»

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима за взятки. Экс-чиновника, возглавлявшего регион с мая по декабрь 2024 года, оштрафовали на 400 млн руб. и лишили звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ. На данный момент Алексей Смирнов получил самый суровый приговор за коррупцию при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Сделка с прокуратурой, в рамках которой он рассказал о многомиллионных откатах своему предшественнику и бывшему министру транспорта Роману Старовойту, обеспечила ему наказание ниже высшего предела, предусмотренного за взятки.

Фото: Константин Крупенин, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска признал 52-летнего бывшего губернатора региона Алексея Смирнова виновным в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 млн руб. Также ему на десять лет запрещено занимать должности в органах власти.

Уголовное дело Алексея Смирнова рассмотрели в особом порядке за одно заседание на прошлой неделе.

Подсудимый признал вину и раскаялся, а прокуратура в прениях запросила для него максимально возможное наказание — 15 лет строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб.

После задержания в прошлом году Алексей Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, рассказав о масштабной коррупции в региональном правительстве. Сделка гарантировала ему сокращение максимальной санкции по каждому из эпизодов до семи с половиной лет. В случае если бы он не стал сотрудничать, ему бы грозил срок в районе 20 лет лишения свободы.

Как установлено в суде, в 2022 году на тот момент первый вице-губернатор Алексей Смирнов вместе с другим заместителем главы региона Алексеем Дедовым получил 12,9 млн руб. за покровительство ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», которые занимались ремонтом школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой. Посредником в передаче части денег выступил местный житель Дмитрий Шубин.

Еще около 8 млн руб. чиновники получили от депутата облдумы Максима Васильева, чья фирма строила оборонительные сооружения на границе с Украиной в Глушковском районе.

В рамках соглашения с прокуратурой Алексей Смирнов рассказал, что автором схемы распределения откатов от подрядчиков различных проектов в 2022 году выступил на тот момент губернатор Роман Старовойт. Как рассказал обвиняемый, а потом и подсудимый, по его заданию была выстроена целая схема получения долей с госконтрактов, оплачивавшихся из регионального бюджета. Для поиска коммерсантов, готовых откатить чиновникам деньги, к делу был привлечен Алексей Дедов.

В целом, по подсчетам обвиняемого Смирнова, он лично и через водителя передал губернатору порядка 100 млн руб., замаскировав их под доставки продуктов и коньяка, а еще около 30 млн руб. оставил себе и своему коллеге Дедову. Среди тех, кто платил откаты, были предприниматели, занимавшиеся восстановлением Мангушского района ДНР, а также Мариуполя, которое велось в том числе за счет бюджета Курской области. После того как Алексей Смирнов рассказал об этом следствию, Роман Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта РФ, который занимал после ухода с должности губернатора, и покончил с собой.

В своем последнем слове Алексей Смирнов заверил суд, что за почти 30-летнюю карьеру в органах власти всегда работал максимально качественно и своевременно и не искал должностей. Он вспомнил, что с начала специальной военной операции постоянно выезжал в приграничные районы, держал связь с военными и районными администрациями, оказывая им всестороннюю поддержку, в том числе материальную: «Никогда не вел учет добрым поступкам. Все делал с душой. Я признал вину в тяжком преступлении. Каждый день возвращаюсь и думаю о нем. В чем причина? Наверное, в работе в экстренных и опасных условиях — я получил контузию на рабочем месте».

Перед вынесением наказания Алексей Смирнов заверил суд, что искренне раскаивается в содеянном, и попросил дать ему возможность еще послужить обществу и государству.

По приговору он лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ и у него конфисковано имущество и деньги на сумму почти 21 млн руб.

Алексей Смирнов — седьмой осужденный по уголовному делу, связанному с коррупцией вокруг строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. На данный момент он получил наиболее суровый срок. Ранее десять лет колонии за хищение 142 млн руб. получил бывший руководитель фонда капремонта Ивановской области и гендиректор курской фирмы Денис Федоров. Бывший глава корпорации развития Владимир Лукин, который распределял контракты на строительство линий обороны, приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату 153 млн руб. В скором времени, вероятно, за коррупцию во время обустройства фортификаций будет вынесен самый суровый приговор. На прошлой неделе прокуратура потребовала приговорить бывшего замгубернатора Алексея Дедова к 19 годам строгого режима.

