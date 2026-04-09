Путин подписал закон об ответственности за отрицание геноцида советского народа

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа и осквернение соответствующих мемориалов. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба президента РФ

Законопроект был внесен на рассмотрение 2 февраля группой депутатов «Единой России» во главе с Ольгой Занко. Они предложили добавить в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) норму об «оскорблении памяти жертв геноцида советского народа» и «отрицание геноцида». Эта статья предусматривает наказание за отрицание решений Нюрнбергского трибунала, одобрение нацистских преступлений и публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В пояснительной записке депутаты указывали, что в приговоре Нюрнбергского трибунала нет термина «геноцид». Это значит, что граждан, отрицающих геноцид советского народа, невозможно наказать по уже существующей статье УК.

Поправки также закрепили в ст. 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, памятников) ответственность за повреждение мемориалов, «увековечивающих память жертв геноцида», и за осквернение их захоронений.

При рассмотрении инициативы во втором чтении депутат Ирина Яровая (ЕР) предложила добавить наказание еще и за «одобрение» геноцида. В таком виде законопроект приняли в третьем чтении 24 марта.

Полина Мотызлевская