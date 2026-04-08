Аналог «Разговоров о важном» в детских садах запустят с сентября

Проект «Добрые игры», являющийся аналогом школьного цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», запустят в детских садах России с 1 сентября. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

По словам госпожи Колударовой, занятия будут посвящены «духовно-нравственным ценностям». Замминистра добавила, что ведомство готовит методический инструментарий «Добрых игр», передает ее слова «РИА Новости».

«Разговоры о важном» внедрили в школах с сентября 2022 года в формате классного часа. Такие занятия проходят первым уроком в понедельник. Перед ними могут проводить линейку, поднимать флаг России и слушать национальный гимн. В октябре 2024 года президент Владимир Путин поддержал идею проводить «Разговоры о важном» в детских садах, но попросил «не перегибать». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что «Добрые игры» помогут дошкольникам познакомиться с историей России и историей своей семьи.