Журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина арестовали

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГУ ГСУ МВД и заключил под арест обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина на месяц.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следователь аргументировал свое ходатайство тем, что в случая избрания другой меры пресечения, господин Ролдугин может скрыться, уничтожить доказательства или связаться с «подельниками». Также, по словам следователя, у него дома обнаружены предметы, «свидетельствующие о совершении им преступных действий».

Сам журналист заявил, что подельников у него нет и он готов подтвердить это на полиграфе. Скрыться за границей он не может, так как все документы у него были изъяты во врем вчерашнего обыска. Журналист просил не заключать его под стражу.

Адвокат подозреваемого Юлия Андреева, также просила ходатайство следствия отклонить и избрать ему более мягкую меру пресечения. Она заявила, что один из двух детей господина Ролдугина серьезно болен, а семья, которая находится у него на попечении, в случае заключения ее клиента под стражу останется без средств к существованию. «Ранее ст. 272.1 в отношении журналистов никогда не применялась. Обвинение голословно, на месте этой статьи могла быть какая угодно другая. Никаких подтверждений, что Ролдугин совершил преступление, следствие не предоставило»,— отметила защитница. Она добавила, что господин Ролдугин перенес травму головы и страдает мигренями.

Журналиста подозревают в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). По версии следствия, господин Ролдугин использовал информацию из ботов для пробива при написании материалов. Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено 10 марта в отношении неустановленных лиц.

Журналиста задержали вчера утром у него дома, там прошел обыск. Также с обыском силовики пришли в здание «Новой», следственные мероприятия продолжались 13 часов.

На допросе господин Ролдугин рассказал, что создал Telegram-канал с эксклюзивной информацией, которая не могла быть использована в журналистской деятельности. Перед началом заседания соответствующий вопрос корреспондента «Ъ» журналист ответил, что вину признавать не намерен.

Его адвокат Юлия Андреева от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

Олег Ролдугин — исполнительный редактор «Новой газеты» и сооснователь издания «Собеседник» (иноагент), где был главным редактором до его закрытия в конце 2024 года. Специализируется на журналистских расследованиях, в том числе об администрации президента и Дмитрии Медведеве, также публиковал материалы об окружении Рамзана Кадырова.

Поправка об ужесточении наказания по статье УК, по которой был арестован господин Ролдугин была принята в ноябре 2024. Тогдашний глава комитета Госдумы по СМИ и один из авторов поправок в УК об утечках и распространении персональных данных Александр Хинштейн (ныне курский губернатор) заявлял, что «журналисты под действие этого закона не подпадают».

Ефим Брянцев