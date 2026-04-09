Дефицит федерального бюджета за январь-март вырос на 2,6 трлн рублей

За январь-март 2026 года дефицит федерального бюджета вырос на 2,6 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,6 трлн руб. (1,9% ВВП). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

За первые три месяца года показатель превысил плановый дефицит за 12 месяцев. Он ожидался на уровне 3,8 трлн руб. (1,6% ВВП). Дефицит федерального бюджета за январь—март прошлого года составлял 1,9 трлн руб. (0,9% ВВП).

Предварительный объем расходов бюджета по итогам квартала достиг почти 13 трлн руб. (+17% год к году) из-за оперативного заключения контрактов. Объем доходов федерального бюджета составил 8,3 трлн руб., что на 8,2% меньше аналогичного периода 2025 года.

Нефтегазовые доходы составили 1,4 трлн руб., что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 45,4%, а также их базового размера в январе-марте текущего года, преимущественно вследствие снижения цен на нефть.

В начале года Минфин прогнозировал существенный дефицит в федеральном бюджете России из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов.