«Мемориал» признали экстремистской организацией и запретили в России

Верховный суд признал движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Решение было принято по итогам закрытого заседания и подлежит немедленному исполнению. Соответствующий иск суд принял к производству в конце марта.

Международное общественное движение «Мемориал» было учреждено в 1992 году в Москве. В реестр иностранных агентов его внесли в 2016-м. В конце 2021 года Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения закона об иноагентах. Позднее Верховный суд ликвидировал и международную организацию за аналогичные правонарушения.