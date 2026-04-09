Логопарк упаковался в фонд

Бизнесмен Александр Раппопорт продал один из крупных своих активов на рынке недвижимости — логопарк общей площадью 68 тыс. кв. м на Бусиновской Горке на севере Москвы. Теперь владельцем объекта, чью стоимость эксперты оценивают в 3,8–7 млрд руб., стала управляющая компания «Инновационная компания "НЗ"», которая приобрела его для своего ЗПИФ «Ларго Капитал». Новый собственник планирует возвести на территории комплекса дополнительно 40 тыс. кв. м — на это может потребоваться еще около 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УК «Инновационная компания "НЗ"» заключила сделку с «Рэвард Инвест» Александра Раппопорта по покупке складского комплекса общей площадью 68 тыс. кв. м на Бусиновской Горке в Западном Дегунино на севере Москвы, сообщили источники “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. УК «Инновационная компания "НЗ"» занимается управлением инвестиционными фондами; по данным СПАРК, полностью принадлежит Юрию Новикову.

По данным собеседников “Ъ”, приобретенный объект войдет в состав ЗПИФ «Ларго Капитал», которым управляет «Инновационная компания "НЗ"».

Стороны сделки подтвердили “Ъ” факт заключения договора.

Структура господина Раппопорта выкупила логопарк на Бусиновской Горке в 2022 году. В «Рэвард инвест» объяснили “Ъ” выход из складского бизнеса наступлением оптимального момента для инвестирования в другие проекты. В свою очередь, в УК «Инновационная компания "НЗ"» заявили “Ъ”, что решили приобрести складской объект «из-за его высокого инвестиционного потенциала в условиях активного развития интернет-торговли и удобного расположения».

Участники сделки не раскрывает ее сумму. Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов считает, что текущая стоимость логопарка на Бусиновской Горке составляет 3,8–4 млрд руб. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов говорит о сумме в 5–7 млрд руб. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает доходность логопарка в 11–12% годовых.

Один их источников “Ъ”, знакомый с планами УК «Инновационная компания "НЗ"», говорит, что новый собственник намерен возвести на территории логопарка еще один складской комплекс площадью около 40 тыс. кв. м. В самой компании пояснили “Ъ”, что второй объект может быть предназначен для размещения фулфилмент-центра одного из крупных маркетплейсов.

Строительство складского объекта такой площади потребует около 3 млрд руб., подсчитал Станислав Ахмедзянов. По его словам, крупных логопарков внутри МКАД практически не осталось, что делает объект востребованным у арендаторов.

Инвестиционный спрос в складском сегменте сохраняется, однако он стал более избирательным — инвесторов интересуют только качественные объекты с надежными арендаторами и потенциалом дополнительного девелопмента, отмечает Константин Фомиченко. По итогам 2025 года объем инвестиций в складскую недвижимость увеличился на 8% год к году, до 187 млрд руб., по данным управляющего партнера Ricci Андрея Постникова. При этом, по его данным, доля ЗПИФов в общем объеме вложений в логопарки за прошлый год достигла 57%. По словам господина Фомиченко, склады по-прежнему считаются довольно устойчивым сегментом коммерческой недвижимости из-за предсказуемости денежного потока.

София Мешкова, Халиль Аминов