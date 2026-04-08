Инвесторы заварили вложения

Подконтрольный экс-руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну фонд «Бумеранг капитал» выкупил сеть specialty-кофеен «Даблби». Продавцом выступил совладелец дистрибутора Ahmad Tea в России Сергей Дашков. Теперь «Даблби» ждет реконцепция, которая может предполагать в том числе расширение меню. Сделки слияния и поглощения в общепите активизировались с начала на этом рынке кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инвестиционный фонд «Бумеранг капитал» закрыл сделку по приобретению сети кофеен «Даблби», говорится в сообщении компании. Продавцом выступил сооснователь заведений Сергей Дашков. Параметры сделки стороны не привели. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что бизнес «Даблби» стоит 50–100 млн руб. Бренд он называет сильным.

«Бумеранг капитал» создан в 2024 году и, согласно СПАРК, контролируется Ваганом Гаспаряном. В 2020–2023 годах он исполнял обязанности главы «Сбербанк Капитала». Фонд вкладывается в активы в сфере розничного бизнеса и продуктов питания. В 2024 году компания «Ароса-Логистика» привлекла «Бумеранг капитал» для развития активов сети Selgros и поставщика продуктов питания Global Foods. В 2025 году структуры фонда получили долю в производителе салатов «Прованс» и вложились в выпуск замороженной римской пиццы (см. “Ъ” от 16 ноября 2025 года). Сейчас покупка «Даблби» для «Бумеранг капитала» — важный шаг в формировании диверсифицированного портфеля активов в сегменте food and retail, уточняют в фонде.

Сергей Дашков выступает совладельцем дистрибутора Ahmad Tea в России «СДС Фудс» и ООО «Фабрика Ахмад Ти». Он также сооснователь международного клуба венчурных инвесторов Angelsdeck и инвесткомпании Joint Journey. После закрытия сделки с «Даблби» предприниматель сосредоточится на развитии и поддержке портфельных компаний.

«Даблби» — одна из первых в России сетей speciality — кофеен, работающая с 2012 года. В запуске принимала участие Анна Цфасман, но в 2019 году она приняла решение продать свою долю в бизнесе и права на бренд. Сейчас, согласно отчетности компаний, господин Дашков контролирует ООО «Дом Даблби» и выступает бенефициаром «Кофейни Даблби». 27% в последней у венчурного фонда Malina VC, который, по данным RB, в 2024 году приобрел свою долю за $219,9 тыс. Таким образом, на тот момент бизнес сети мог оцениваться в $815 тыс. или 64,2 млн руб. по текущему курсу.

Сейчас «Даблби» включает 48 заведений, работающих преимущественно в Москве. Компания уже несколько лет заявляет о планах по развитию в том числе на международных рынках. В 2017 году была открыта кофейня в ОАЭ. В 2017–2019 годах речь шла о Лондоне, Берлине и крупных городах США. Но в полной мере реализованы эти планы не были. Ваган Гаспарян пояснил, что «Бумеранг капитал» планирует вывести «Даблби» на новый уровень. Для этого планируется обновить концепцию сети с учетом мировых и российских тенденций, подготовить платформу для активной экспансии.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица предполагает, что концепция «Даблби» будет меняться в пользу расширения меню и появления новых форматов, например, большей площадью.

Эта стратегия, по ее словам, помогла бы снизить влияние кофейного сырья на доходность бизнеса. Никита Рогозный считает целесообразным расширить и актуализировать меню напитков. Затраты на новую концепцию для «Бумеранг капитала» вряд ли будут существенными: сеть развивается по франшизе, и большая часть расходов, вероятно, ляжет на новых партнеров, рассуждает госпожа Перепелица.

В начале 2026 года на рынке общественного питания сложилась непростая конъюнктура. Из-за роста цен и общего сокращения покупательной способности населения посещаемость кафе и ресторанов резко снизилась, что привело к волне закрытия заведений (см. “Ъ” от 26 марта). Продажи кофе навынос в России в январе-феврале сократились на 3% год к году, спрос сместился в пользу точек самообслуживания, предлагающих более низкие цены (см. “Ъ” от 10 марта). Сейчас многие представители ресторанного бизнеса задумались о выходе из проектов, констатирует господин Рогозный.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев