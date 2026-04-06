Миссия Artemis II установила новый рекорд дальности полета человека в космосе

Четыре космонавта миссии NASA Artemis II («Артемида-2») удалились от Земли примерно на 406,7 тыс. км. Это новый рекорд дальности космического полета для человека. Космонавты уже более чем на 6 тыс. км превзошли достижение миссии «Аполлона-13», которое держалось с 1970 года, передает Reuters.

Artemis II — первая пилотируемая миссия испытательной летной программы «Артемида» от NASA. Астронавты движутся по траектории в гравитационной сфере Луны. По этому пути они должны достичь затененной стороны спутника Земли. Экипаж будет пролетать в 6430 км от Луны, когда та будет затмевать собой Землю.

Главная цель программы «Артемида» — повторить успех «Аполлона-17» в 1972 году и восстановить присутствие человека на Луне. Всего планируется организовать три полета: непилотируемый вокруг Луны (Artemis I), пилотируемый вокруг Луны (Artemis II) и полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса спутника Земли (Artemis III). Последний этап миссии запланировали на середину 2027 года.

Запуск первой миссии Artemis I прошел в августе 2022 года. Тогда космический корабль Orion был успешно запущен к Луне, облетел ее и в ноябре приземлился в Тихом океане. Полеты Artemis II и Artemis III переносили из-за обнаруженных во время предыдущих полетов недостатков.