Суд приговорил бывшего замминистра обороны Попова к 19 годам колонии

235-й гарнизонный военный суд (Москва) 10 апреля приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн рублей у парка «Патриот». Как сообщает корреспондент «Ъ», он оштрафован на 85 млн руб., лишен звания генерала армии и госнаград — семи орденов и одной медали. Также суд конфисковал в доход государства 45,6 млн руб.— сумму, эквивалентную взяткам, полученным генералом.

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов в суде

Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны Павел Попов в суде

Следственным комитетом генералу вменялось пять преступлений: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222).

Основное обвинение касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств. Следствие установило, что за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ «Звезда» в Красногорске. Потраченные на это деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка «Патриот», что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

В ходе процесса, который длился с декабря 2025 года, подсудимый вину отрицал, а его адвокат настаивал, что обвинение господина Попова построено на показаниях признавших вину и вышедших после этого из-под стражи экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на своего начальника. Ранее суды приговорили их к пяти и шести годам колонии соответственно.

В последнем слове генерал попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны РФ, а также что он находится практически во всех санкционных списках.

Мария Локотецкая