Британский министр обороны обратился к Путину из-за «активности российских подлодок»

Великобритания в течение месяца отслеживала российские подводные лодки в Северной Атлантике и пришла к выводу, что они представляли угрозу для британской подводной инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили на брифинге 9 апреля.

По словам господина Хили, в указанной «операции» участвовали «специализированные подводные лодки». Чем именно занимались субмарины в этом районе, не уточняется.

«Я направил наши вооруженные силы для отслеживания и предотвращения любой злонамеренной деятельности этих судов», — сообщил Джон Хили.

Министр уточнил, что спустя месяц подлодки покинули британские воды и направились к северу. Британские ВМС продолжили отслеживать их действия.

«Обращаюсь к (президенту России Владимиру) Путину: мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами», — сказал министр обороны. Он при этом отметил, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо ущерб.

Британское издание The Telegraph заявило, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провел по Ла-Маншу два танкера после того, как британские власти пригрозили задерживать суда «теневого флота». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал опровергать эту информацию, он заявил о праве России защищать свои интересы.