Кризис-менеджмент генсека НАТО сработал слабо

В Белом доме 8 апреля прошла закрытая встреча генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом. На фоне крайнего недовольства Трампа отсутствием должной помощи в войне с Ираном со стороны европейских союзников и его угроз вывести страну из альянса перед Рютте, имеющим доверительные отношения с главой Белого дома, стояла задача ни много ни мало предотвратить трансатлантический разлом. Однако, несмотря на в целом позитивную тональность заявлений Рютте по итогам встречи, ни от кого не мог укрыться тот факт, что задобрить главу Белого дома и сбить градус напряжения между союзниками ему так и не удалось.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте сумел выстроить с Дональдом Трампом тесные личные отношения, и во многом именно его деятельное участие смогло разрядить напряженность в момент ожесточенных споров вокруг Гренландии: тогда после встречи с Рютте президент США перестал делать громкие заявления по поводу аннексии этой автономной территории в составе Дании и отказался от введения тарифов против европейских стран, поддержавших своего партнера по Евросоюзу.

С тех пор, однако, из-за войны в Иране разногласия между союзниками по обе стороны Атлантики вновь обострились.

Несколько стран НАТО отказались поддержать военную кампанию США против Ирана, запретив американским ВВС использовать свои авиабазы или отказавшись направить военно-морские силы для помощи в возобновлении прохода торговых судов через Ормузский пролив.

В ответ на это Трамп несколько раз публично допустил возможность выхода США из альянса, который он окрестил «бумажным тигром». А члены его команды, в частности постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, стали поговаривать о пересмотре подходов Вашингтона к своим союзническим обязательствам в рамках альянса, включая поддержку Украины.

Вот Марк Рютте и отправился в США, чтобы сгладить острые углы в отношениях и разобраться с претензиями Вашингтона. «Я ему не завидую. Но мы рассчитываем на его способность разговаривать с Трампом в его собственном стиле»,— отозвался о поездке генсека НАТО некий высокопоставленный европейский чиновник в беседе с Politico.

8 апреля за считаные часы до намеченной встречи официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт вновь подлила масла в огонь, заявив, что «их (остальных членов НАТО.— “Ъ”) проверяли, но они провалили проверку». «Я бы добавила, что очень печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние шесть недель, хотя именно американский народ финансировал их оборону»,— посетовала госпожа Ливитт, пообещав, что президент Трамп готовился к «очень откровенному и прямому разговору» с Рютте.

Разговор Марка Рютте и Дональда Трампа 8 апреля занял более двух часов и прошел за закрытыми дверями. При этом никаких итогов беседы ни Трамп, ни Рютте официально обнародовать не стали. Впрочем, судя по всему, и говорить было не о чем.

Позднее в интервью CNN генсек НАТО попытался, правда, добавить в ситуацию некоторые позитивные нотки. «Это была очень откровенная, очень открытая дискуссия, но также и дискуссия между двумя хорошими друзьями»,— заявил он. На вопрос же о том, что именно говорил Дональд Трамп на тему выхода из НАТО или сворачивания американской поддержки альянсу, Марк Рютте ответил уклончиво. «Он явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения... Но в то же время он внимательно выслушал мои аргументы о происходящем»,— заверил Рютте.

А далее, не уточняя, о каких именно странах идет речь, генсек заявил, что «некоторые» страны НАТО действительно не выполнили своих обязательств в рамках операции против Ирана, но большая часть все же пришла на выручку. «Мне также удалось отметить, что подавляющее большинство европейских стран оказало помощь в размещении войск, в логистике, в организации полетов, а также в обеспечении выполнения взятых на себя обязательств»,— подчеркнул он.

Особенно в этой связи он отметил усилия британского премьера Кира Стармера, которому от Дональда Трампа в последние недели досталось особенно много нелестных слов и который сейчас находится на Ближнем Востоке для переговоров с региональными союзниками по ситуации в Ормузском проливе.

Наконец, желая еще больше понравиться Трампу, Марк Рютте в том же интервью признал: «В Европе широко распространено мнение, что ослабление ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана действительно имеет решающее значение и что на данном этапе это могут сделать только США».

Впрочем, все эти заверения не заставили американского президента сменить гнев на милость в отношении союзников по НАТО.

Судя по посту, который он Дональд Трамп сделал в соцсети Truth Social вскоре после разговора с Марком Рютте, его обида на Европу и Североатлантический альянс никуда не делась.

«НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они снова понадобятся»,— написал заглавными буквами лидер США, почему-то решив упомянуть как пример предательства в этой связи ситуацию не вокруг Ирана, а вокруг «Гренландии, этого огромного, плохо управляемого куска льда!!!».

Между тем 8 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность закрытия американских баз или вывода войск из таких стран, как Испания и Германия, в качестве наказания за их позицию по иранской кампании. Обсуждалась ли эта тема на переговорах Трампа с Рютте, неизвестно.

Наталия Портякова