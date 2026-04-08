Софт скачал обновление цен

Российский софт с начала года подорожал на 10–20%. Так отрасль реагирует на сохранение высокой ключевой ставки ЦБ, налоговую нагрузку и возросшие затраты на персонал. При этом стоимость серверного оборудования, необходимого для разработки и тестирования программного обеспечения, выросла более чем на 100% из-за переориентирования компаний на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и соответствующих ему по мощности дата-центров.

Цены на отечественное программное обеспечение (ПО) выросли на 10–20% за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рассказали “Ъ” в опрошенных IT-компаниях и интеграторах. «В отдельных сегментах (нишевые IT-решения, ИБ, инфраструктурное ПО) рост цен достигает 30%, особенно там, где ограниченная конкуренция. Базовое ПО прибавило 10–15% к стоимости лицензий и поддержки, сложные и дефицитные решения — 15–25%»,— оценил IТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян. Аналогичную оценку привели в К2Тех и ряде других компаний.

Игроки рынка объясняют подорожание общей инфляцией, все еще высокой ключевой ставкой ЦБ (15% на начало апреля), изменениями в налогообложении, ростом спроса на отечественное ПО и одновременно с этим зарплат разработчиков, а также низкой конкуренцией в отдельных нишах.

Кроме того, у заказчиков ужесточились требования и значительно сократились бюджеты.

При этом ряд вендоров повысили цены превентивно, отмечает директор департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова. «Осенняя дискуссия об отмене части льгот создала некую "инфляцию ожиданий", и часть поставщиков ПО заранее заложили эти риски в ценообразование»,— поясняет она. Однако значительного роста цен не произошло благодаря сохранению льготы на НДС для софта из реестра Минцифры.

Сейчас реестр IT-компаний Минцифры включает около 20 тыс. участников рынка. Статус дает налоговые преференции: освобождение от уплаты НДС, ставка налога на прибыль составляет 5% вместо 25%, также действуют пониженные страховые взносы. В 2023 году ведущие IT-компании подписали «Хартию о добровольном ограничении роста цен». В рамках соглашения они обязались не повышать цены на свое ПО более чем на уровень инфляции плюс 15% в год.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что выступают за саморегулирование рынка, так как он «высококонкурентный в большинстве классов» и разработчики также прикладывают усилия для этого. При этом министерство может рассмотреть «при необходимости дополнительные инструменты регулирования».

При этом значительнее цен на софт выросла стоимость серверного оборудования, в частности оперативной памяти — до 130% за 2025 год, указывает директор практики «Технологическая трансформация» «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов.

«Это общемировой тренд: производственные мощности переориентированы на компоненты для ИИ-дата-центров, что привело к дефициту и удорожанию "железа" для традиционной IT-инфраструктуры для разработки ПО»,— добавляет он.

Поскольку ЦОДы потребляют те же критичные компоненты, что и остальная IT-инфраструктура (память, сетевое оборудование, системы охлаждения и т. д.), часть производственных мощностей перераспределяется в пользу более дорогих и маржинальных ИИ-проектов, объясняет технический директор РТК-ЦОД («Ростелеком») Алексей Забродин.

Глобальный спрос на компоненты для ИИ-инфраструктуры создал дефицит для традиционных серверных конфигураций, говорит директор по развитию ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов. «Для дата-центров это прямой удар по себестоимости сразу с трех сторон: дорожает оборудование, растут тарифы на электроэнергию, дорожает строительство. Часть операторов уже подняли тарифы, и это будет продолжаться»,— отмечает он.

Удорожание оборудования и ПО замедлит ввод новых мощностей дата-центров, но не остановит его, поскольку «до 80% площадей в новых объектах арендуется еще до завершения строительства», считает Станислав Ежов. Также сейчас около 20% коммерческих ЦОДов «возрастом» 10–15 лет «находятся в зоне ускоренной модернизации», так как у них одновременно устарели IТ-оборудование и инженерная инфраструктура, добавляет он.

Екатерина Фадеева