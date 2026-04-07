Имущество замглавы Краснодарского края Андрея Коробки отошло в казну

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Андрею Коробке, вице-губернатору региона, и его доверенным лицам. По данным объединенной пресс-службы судов края, в доход Российской Федерации обращены активы стоимостью свыше 10 млрд руб.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В казну изъяты 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м, 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Также изъяты средства на счетах, акции, цифровая валюта, драгоценности, другие предметы роскоши.

Суд установил, что Андрей Коробка в своей деятельности допускал многочисленные нарушения, в том числе незаконно передавал угодья в аренду, выводил земли из сельхозоборота, организовывал нецелевое финансирование доверенных лиц, использовал земли в личных целях. При таких обстоятельствах его имущество подлежит изъятию в доход РФ.

Решением суда господин Коробка освобожден от должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия. Его брат Григорий Коробка лишен статуса депутата Первореченского сельского поселения Динского района.

Анна Перова, Краснодар