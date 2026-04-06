Предварительная сотня

На праймериз «Единой России» выдвинулись более трети действующих депутатов Госдумы
Более 110 из 312 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» (ЕР) зарегистрировались на предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в следующий созыв, подсчитал “Ъ”. Большинство из них выдвинулись по тем же одномандатным округам или региональным группам партсписка, по которым избрались в 2021 году. Но есть и несколько исключений, а в Санкт-Петербурге и вовсе намечается «дуэль» двух депутатов-единороссов за один округ.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Всего заявки на предварительное голосование, по данным сайта праймериз на 18:00 6 апреля, подали 112 действующих депутатов Госдумы от ЕР. В карточке каждого из них указано, как именно он рассчитывает избраться в Думу: по одномандатному округу или в составе региональной группы партсписка.
К примеру, зарегистрировавшийся в Саратовской области спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует опробовать оба формата, как и его заместитель Петр Толстой (Москва). Другие вице-спикеры ограничились одним вариантом: первый зампред Александр Жуков (Новосибирская область), Анна Кузнецова (Саратовская область) и Шолбан Кара-оол (Тува) пойдут по списку, а Ирина Яровая (Камчатка) — по одномандатному округу. При этом от нового для себя региона выдвинется только госпожа Кузнецова, которая в 2021 году входила в общефедеральную пятерку партсписка ЕР.
Среди заявившихся на праймериз восьми глав думских комитетов и комиссий способ выдвижения сменит лишь председатель комитета по просвещению Ирина Белых: в 2021-м она избралась по одному из округов Москвы, а в 2026-м пойдет по списку.
Сохранили верность своим округам главы комитетов по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (Московская область) и по контролю Олег Морозов (Татарстан), поработавший во всех думских созывах. На места в своих прежних региональных группах претендуют руководители комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (Свердловская область), по информполитике Сергей Боярский (Санкт-Петербург), по экономполитике Максим Топилин (Татарстан), а также председатели мандатной комиссии Отари Аршба (Московская область) и комиссии по регламенту Виктор Пинский (Приморье).
На предварительное голосование зарегистрировались три заместителя руководителя думской фракции ЕР: Андрей Исаев (Удмуртия, округ), Евгений Ревенко (Воронежская область, список) и первый зам Дмитрий Вяткин (Челябинская область, список). Сам глава фракции Владимир Васильев на праймериз пока не заявился. «Ведомости» ранее сообщали, что в следующем созыве его место может занять председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, который, впрочем, на праймериз тоже пока не выдвинулся.
- Всего условия избрания по сравнению с 2021 годом сменились у 23 депутатов. Девять из них поменяли одномандатный округ в рамках одного субъекта (в том числе в связи с перенарезкой округов), еще девять предпочли округ списку, а пятеро — наоборот.
- В частности, зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, курирующий в Думе ЛНР, как сообщал “Ъ”, решил избираться по луганской группе списка, а не по ростовской, как в 2021-м.
- А в Санкт-Петербурге двое действующих депутатов Госдумы заявились на праймериз по одному округу (Западный №212): представляющий его сейчас Александр Тетердинко и избранный по Центральному округу Северной столицы Сергей Соловьев.
В числе тех, кто, как и господин Водолацкий, планирует сменить регион выдвижения,— известный депутат и боксер Николай Валуев. На свои четвертые выборы он собирается идти по списку в Санкт-Петербурге. Ранее он, будучи уроженцем Ленинграда, избирался как «списочник» от Кемеровской (2011) и Брянской (2016) областей, а в текущем созыве представляет ту же Брянщину как одномандатник. Среди других депутатов-спортсменов, успевших заявиться на предварительное голосование ЕР,— хоккеист Вячеслав Фетисов (Московская область, округ), шахматист Анатолий Карпов (Тюменская область, список), фигуристка Ирина Роднина (Московская область, округ).
В число видных единороссов, желающих переизбраться в девятый созыв, также вошли Виталий Милонов (Санкт-Петербург, округ), певец Денис Майданов (Московская область, округ), участник СВО Адам Делимханов (Чечня, округ), председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко (Ленобласть, список) и старейший депутат Владимир Ресин (Москва, список), которому в феврале исполнилось 90 лет.
Четверо действующих парламентариев-единороссов, судя по заявкам на праймериз, не намерены продолжать думскую карьеру. Валентина Артамонова (Вологодская область), Александр Толмачев (Московская область), Оксана Фадина (Омская область) и Вадим Шувалов (ХМАО) в 2021 году избрались по одномандатным округам, но теперь заявились на предварительное голосование лишь как потенциальные участники выборов в региональные заксобрания.
Навстречу выборам
Как российские партии готовятся к избранию в Госдуму-2026