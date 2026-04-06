Предварительная сотня

Более 110 из 312 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» (ЕР) зарегистрировались на предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в следующий созыв, подсчитал “Ъ”. Большинство из них выдвинулись по тем же одномандатным округам или региональным группам партсписка, по которым избрались в 2021 году. Но есть и несколько исключений, а в Санкт-Петербурге и вовсе намечается «дуэль» двух депутатов-единороссов за один округ.

Всего заявки на предварительное голосование, по данным сайта праймериз на 18:00 6 апреля, подали 112 действующих депутатов Госдумы от ЕР. В карточке каждого из них указано, как именно он рассчитывает избраться в Думу: по одномандатному округу или в составе региональной группы партсписка.

К примеру, зарегистрировавшийся в Саратовской области спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует опробовать оба формата, как и его заместитель Петр Толстой (Москва). Другие вице-спикеры ограничились одним вариантом: первый зампред Александр Жуков (Новосибирская область), Анна Кузнецова (Саратовская область) и Шолбан Кара-оол (Тува) пойдут по списку, а Ирина Яровая (Камчатка) — по одномандатному округу. При этом от нового для себя региона выдвинется только госпожа Кузнецова, которая в 2021 году входила в общефедеральную пятерку партсписка ЕР.

Среди заявившихся на праймериз восьми глав думских комитетов и комиссий способ выдвижения сменит лишь председатель комитета по просвещению Ирина Белых: в 2021-м она избралась по одному из округов Москвы, а в 2026-м пойдет по списку.

Сохранили верность своим округам главы комитетов по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (Московская область) и по контролю Олег Морозов (Татарстан), поработавший во всех думских созывах. На места в своих прежних региональных группах претендуют руководители комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (Свердловская область), по информполитике Сергей Боярский (Санкт-Петербург), по экономполитике Максим Топилин (Татарстан), а также председатели мандатной комиссии Отари Аршба (Московская область) и комиссии по регламенту Виктор Пинский (Приморье).

На предварительное голосование зарегистрировались три заместителя руководителя думской фракции ЕР: Андрей Исаев (Удмуртия, округ), Евгений Ревенко (Воронежская область, список) и первый зам Дмитрий Вяткин (Челябинская область, список). Сам глава фракции Владимир Васильев на праймериз пока не заявился. «Ведомости» ранее сообщали, что в следующем созыве его место может занять председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, который, впрочем, на праймериз тоже пока не выдвинулся.

Всего условия избрания по сравнению с 2021 годом сменились у 23 депутатов. Девять из них поменяли одномандатный округ в рамках одного субъекта (в том числе в связи с перенарезкой округов), еще девять предпочли округ списку, а пятеро — наоборот.

В частности, зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий, курирующий в Думе ЛНР, как сообщал “Ъ”, решил избираться по луганской группе списка, а не по ростовской, как в 2021-м.

А в Санкт-Петербурге двое действующих депутатов Госдумы заявились на праймериз по одному округу (Западный №212): представляющий его сейчас Александр Тетердинко и избранный по Центральному округу Северной столицы Сергей Соловьев.

В числе тех, кто, как и господин Водолацкий, планирует сменить регион выдвижения,— известный депутат и боксер Николай Валуев. На свои четвертые выборы он собирается идти по списку в Санкт-Петербурге. Ранее он, будучи уроженцем Ленинграда, избирался как «списочник» от Кемеровской (2011) и Брянской (2016) областей, а в текущем созыве представляет ту же Брянщину как одномандатник. Среди других депутатов-спортсменов, успевших заявиться на предварительное голосование ЕР,— хоккеист Вячеслав Фетисов (Московская область, округ), шахматист Анатолий Карпов (Тюменская область, список), фигуристка Ирина Роднина (Московская область, округ).

В число видных единороссов, желающих переизбраться в девятый созыв, также вошли Виталий Милонов (Санкт-Петербург, округ), певец Денис Майданов (Московская область, округ), участник СВО Адам Делимханов (Чечня, округ), председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко (Ленобласть, список) и старейший депутат Владимир Ресин (Москва, список), которому в феврале исполнилось 90 лет.

Четверо действующих парламентариев-единороссов, судя по заявкам на праймериз, не намерены продолжать думскую карьеру. Валентина Артамонова (Вологодская область), Александр Толмачев (Московская область), Оксана Фадина (Омская область) и Вадим Шувалов (ХМАО) в 2021 году избрались по одномандатным округам, но теперь заявились на предварительное голосование лишь как потенциальные участники выборов в региональные заксобрания.

Степан Мельчаков