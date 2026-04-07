Bloomberg: Орбан сравнил себя с помогающей «Путину-льву» мышью

Виктор Орбан сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни древнегреческого писателя Эзопа «Лев и мышь», где венгерский премьер — мышь, а российский президент — лев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стенограмму их телефонного разговора 17 октября 2025 года.

«Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам»,— сказал господин Орбан. Он привел пример из басни, где лев не напал на мышь, за что грызун спас хищника из сетей охотников. Как пишет агентство, такое сравнение рассмешило господина Путина.

Из стенограммы следует, что российский президент назвал позицию Венгрии в отношении специальной военной операции на Украине «независимой и гибкой». «Нам непонятно, почему такая сбалансированная, умеренная позиция порождает только контраргументы»,— заявил Владимир Путин, согласно записи разговора.

Владимир Путин и Виктор Орбан созвонились 17 октября прошлого года по инициативе венгерской стороны. Господин Путин рассказывал венгерскому премьеру о содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась накануне. Также во время беседы обсуждался возможный саммит России и США в Будапеште, который так и не состоялся.