«Автодору» добавили миллиардов

Правительство утвердило обновленный план деятельности госкомпании «Автодор» до 2030 года. На федеральные платные дороги планируется выделить более 1 трлн руб., что на 173 млрд больше, чем в предыдущей версии. В документе сохранились все прежние проекты, но появились и новые – например, участок трассы М-8 в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому и северный обход Владимира.

Опубликована новая редакция программы деятельности госкомпании «Автодор», в которой закреплены планы строительства федеральных платных дорог до 2030 года. Изменения внесены в распоряжение правительства №3597, принятое в конце 2024 года.

Согласно документу, в 2026–2030 годах общий объем финансирования строительства и реконструкции дорог, выделяемый «Автодору», увеличен с 832 млрд руб. до 1,05 трлн руб. Из них 856 млрд руб.— это субсидии из федерального бюджета, 196,5 млрд руб.— внебюджетные источники, включая 137,2 млрд руб. прямых заимствований госкомпании (облигации и кредиты). Общая протяженность дорог, переданных в управление госкомпании, вырастет за пять лет с 6,26 тыс. до 6,51 тыс. км.

Сравнив прежнюю и обновленную редакции плана мероприятий, “Ъ” обратил внимание на ряд объектов, которые впервые появились в документе. Впервые в программу попал, в частности, новый северный обход Владимира, который будет частью дороги М-12 «Восток». Сейчас объехать город с северной стороны можно через улицы Лакина и Куйбышева, где расположено много светофоров, что тормозит движение. Проект бессветофорного обхода существует более пяти лет: Владимирская область планировала строить дорогу сначала за свой счет, но впоследствии отдала проект «Автодору». Такое решение было принято для обеспечения туристических потоков в Суздаль и Иваново. В правительстве региона ранее сообщали, что новый обход обойдется в 27 млрд руб.

Также в документе говорится об участках трассы М-8 «Холмогоры». Эта федеральная трасса сейчас является бесплатной и находится в управлении Росавтодора. Сейчас агентство ведет реконструкцию дороги на участке Пушкино—ЦКАД в Московской области с расширением до 8–10 полос. Работы обещают завершить в 2028 году. Согласно новому плану, следующий участок трассы от А-108 до границы с Ярославской областью передадут «Автодору» в управление. От границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского будет построена новая платная дорога с обходом села Петровское. На эти цели в 2026–2028 годах выделяется 40 млрд руб. Кроме того, в программу попало несколько новых развязок, в частности ЦКАД с Фряновским и Щелковским шоссе, а также М-12 с «малой бетонкой» А-107 в районе Ногинска. Госкомпании хотят передать и Красногорское шоссе, которое связывает Рублево-Архангельское шоссе, Одинцово и трассу М-1. На реконструкцию этого участка выделяется 28,9 млрд руб. в 2026–2028 годах.

Из объектов, расположенных за пределами Центрального федерального округа, “Ъ” обратил внимание на обход Тюмени, который является продолжением трассы М-12 с перспективой ее развития до Омска.

Ранее он являлся проектом регионального значения стоимостью примерно 20 млрд руб. на условиях софинансирования со стороны федерального бюджета. Но в кабмине решили сделать эту дорогу федеральной, передав ее госкомпании. При этом Тюменская область примет финансовое участие в проекте: 17 марта 2026 года Госдума приняла в первом чтении правительственный проект, разрешающий регионам заключать соглашения с «Автодором» для софинансирования строительства платных магистралей.

В план вошел еще один крупный объект — участок трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика. Сегодня эта двухполосная дорога перегружена, поэтому предусматривается строительство еще двух полос и обходов населенных пунктов. О проведении реконструкции 31 марта 2026 года на заседании правительства говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Конкретной суммы на этот объект в плане нет.

Все проекты, которые ранее упоминались в старой версии плана, сохранились в документе. Среди них в том числе КАД-2 — вторая кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга за 178 млрд руб.— и обход Адлера за 76,1 млрд руб. Последний, заявлял ранее Марат Хуснуллин, хотят завершить в 2027 году. В списке также есть и подмосковный «долгострой» — обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево в составе «большой бетонки», на который планируется выделить 20 млрд руб. Проектирование этой трассы начнут в 2027 году.

Иван Буранов