Число заразившихся кишечной инфекцией в Муроме выросло до 375

В Муроме зарегистрировали 375 случаев острой кишечной инфекции. Среди них — 188 детей и 187 взрослых. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.

В Муромскую районную детскую больницу госпитализировали 32 ребенка в состоянии средней степени тяжести. «В наличии 195 доз вакцины против гепатита А, начаты прививочные мероприятия»,— заявили в правительстве региона.

38 взрослых в состоянии средней степени тяжести отвезли в Центральную РБ № 2. Им начали делать прививки, в наличии 20 доз вакцины. «Утром дополнительно поставлено еще 144 дозы»,— указано в сообщении.

Амбулаторное лечение проходят 129 детей и 106 взрослых. Роспотребнадзор устанавливает причины произошедшего, пробы воды взяли для проведения анализа. Был заключен контракт на поставку 2 тыс. доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак — она должна прибыть на следующей неделе.

Согласно основной версии, массовое заражение возникло из-за попадания вируса в водопроводную воду, сообщили ТАСС в СУ СКР по Владимирской области. По предварительной информации, в пробах, отобранных у заболевших, а также в водопроводной воде обнаружили норовирус второго типа. Путь его попадания в водопровод устанавливают специалисты. Во Владимирской области возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура проводит проверку.

Местные жители предполагали, что причиной массового заражения стала авария на коллекторе, из-за чего канализационные стоки попали в водопроводную воду. Глава округа Муром Евгений Рычков заявил, что отравление жителей с этим не связано.