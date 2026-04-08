Россиянам не нужны европейские ценности

Только четверть респондентов в РФ согласны с утверждением о том, что Россия — европейская страна, а россияне «стремятся к тем же целям, что и европейцы,— материальный достаток, свобода, демократия». Это следует из результатов мартовского опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте 8 апреля. В том, что Россия — «страна с другой системой ценностей, чем европейские страны, и их идеи нам не подходят», уверены две трети опрошенных против 51% в 2006 году (см. график).

«Если в 2000-х Европа для многих еще оставалась важной точкой сравнения, то сегодня в общественном сознании гораздо сильнее выражен запрос на самостоятельный путь развития, основанный на собственных интересах и собственном понимании общественного устройства»,— отмечает в комментарии на сайте ВЦИОМа его эксперт Татьяна Смак.

Попытка сближения с Западом, предпринятая властями РФ в начале 1990-х, тоже воспринимается как стратегическая ошибка: 52% респондентов полагают, что Россия тогда не «входила в цивилизованный мир», а лишь «теряла свой суверенитет». С 2006 года этот показатель почти не изменился, а доля тех, кто видит в событиях 30-летней давности позитивный процесс сближения с Западом, снизилась с 32% до 28%.

Россиян, считающих, что политсистема 1990-х «не имела ничего общего с подлинной демократией», стало меньше: в 2006-м с этим были согласны 65% опрошенных, а в 2026-м — 58%. Сократилась (с 21% до 19%) и доля тех, кто оценивает попытку создания «демократической политической системы» как «в значительной степени» удачную. Это не мешает россиянам верить в будущее: в том, что оно будет связано с демократией, уверены более половины опрошенных. Доля пессимистов, считающих, что наше общество к демократии не готово, снизилось за 20 лет на 14 процентных пунктов.

Моника Симонян