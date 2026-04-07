Нейросетям написали в ответ

Новые положения в законопроекте уточняют правила использования и обучения ИИ, усиливают ответственность владельцев нейросетей в вопросах их противоправного использования, а также окончательно закрепляют требования о маркировке синтезированного ИИ-контента. Участники рынка предупреждают, что требования проекта в будущем могут сказаться на малом бизнесе, сейчас свободно использующем инструменты ИИ.

Как выяснил “Ъ”, последняя версия законопроекта о регулировании ИИ претерпела заметные изменения. Так, по данным собеседника “Ъ” в одной из крупных IT-компаний, знакомых с ходом обсуждения проекта, были усилены обязанности и ответственность владельцев сервисов ИИ за противоправное использование технологии. В том числе компании должны ограничить возможность создания через сервис результата, противоречащего законодательству. В проекте теперь также закреплены требования о маркировке синтезированного ИИ контента и обязанность IT-платформ обеспечить такую маркировку. Обсуждение законопроекта, по итогу которого были приняты изменения, прошло на неделе с 30 марта.

Конкретизированы и правила использования результатов интеллектуальной деятельности и обучения ИИ. В финальной версии законопроекта одна из статей закрепляет, что в пользовательских соглашениях должны быть условия об уведомлении, доступе, выгрузке и передаче прав на результаты, созданные с помощью ИИ. Отдельно разрешается использование некоторых объектов авторского права.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что говорить о финальной версии и конкретных деталях законопроекта пока преждевременно, так как на данный момент законопроект дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами.

Минцифры придерживается подхода, согласно которому ФЗ «об использовании искусственного интеллекта» должен носить рамочный характер, а особенности регулирования должны быть закреплены на уровне отраслевого законодательства с учетом специфики отраслей (транспорт, медицина, образование и др.). “Ъ” направил запрос в аппарат профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. В «Сбере» не ответили “Ъ”, в «Яндексе» отказались от комментариев.

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, в интервью для проекта «Новый мир», 22 июля 2025 года: «Понятно, что выиграют ИИ-агенты, которые могут предоставить больше сервисов. Это прям целая новая ниша».

Проект предполагает дополнительную нагрузку на компании, причем не только на разработчиков ИИ, но и на операторов, владельцев сервисов, говорит руководитель группы консалтинга в «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Анастасия Залесова. Владельцы сервисов обязаны будут уведомлять пользователей о взаимодействии с ИИ, также на них могут распространяться и дополнительные обязанности, связанные с регулированием интернет-платформ, добавляет она. Проект снижает неопределенность вокруг обучения ИИ, но усиливает ответственность за то, что ИИ выдает пользователю: для бизнеса это означает, что владелец ИИ-сервиса становится одновременно и фильтром, и маркировщиком, и субъектом, на которого будут смотреть при возникновении претензий со стороны регулятора, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «А-Про» Олег Попов.

Собеседник “Ъ” среди крупного IT-бизнеса считает, что в законопроект также необходимо включить прямое разрешение на обучение ИИ на «всех открытых данных». Без этой нормы, по его мнению, правовая неопределенность сохранится.

Однако источник “Ъ”, близкий к правительству, напоминает, что такие обсуждаемые требования важны, но за исключением случаев, если пользовательское соглашение не запрещает в явном виде использование даже открытых данных. «Проект все еще оставляет слишком широкие и местами оценочные формулировки, из-за чего рынок продолжает спорить о границах самого понятия ИИ»,— говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий Алексей Лерон.

Новые нормы создают барьеры прежде всего для малого бизнеса, который привык работать с минимумом формальностей: требования к маркировке, оформлению прав и использованию отечественных моделей — это дополнительная нагрузка, говорит сооснователь и продюсер продакшен-студий Spot Film и Big Black Studio Павел Галин. Из проблемных мест законопроекта — требование «не допускать противоправный результат», которое является гораздо более строгим, чем позволяют реальные технические возможности современных генеративных систем, добавляет Олег Попов. Сертификационные и регуляторные процедуры могут оказаться дорогими и длительными, требования к инфраструктуре могут отсечь часть уже привычных технологических решений, говорит эксперт.

Варвара Полонская, Татьяна Исакова