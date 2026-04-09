Начальное военное преобразование

Восстановление в школах начальной военной подготовки (НВП) как самостоятельной дисциплины — вопрос государственной безопасности. На этом настаивали 8 апреля организаторы круглого стола в Общественной палате РФ, увидевшие в возрождении НВП еще и возможность для трудоустройства тысяч ветеранов боевых действий. Однако у них нашлись оппоненты среди самих ветеранов, усомнившихся в пользе предложенного курса. А представитель Минпросвещения, поддержав идею, напомнил о материальной стороне вопроса.

Старшеклассники на уроке начальной военной подготовки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Позицию сторонников возвращения НВП изложил первый замсекретаря Общественной палаты (ОП) Герой России Вячеслав Бочаров. «Эра милосердия еще не наступила», а судя по происходящему в мире, может не наступить никогда, грозно начал он. Поэтому подрастающему поколению нужно яснее объяснять, кто их враг,— как, например, сам 70-летний ветеран «Вымпела» в годы своей службы четко знал, что его врагом является блок НАТО.

Эту мысль подхватил сенатор и участник СВО Алексей Кондратьев, потребовавший показать ему тех, кто «стесняется называть противника», когда Россия хоронит своих солдат. Если россиянин начинает учиться стрелять только в 18 лет, попав в армию, а потом с этим багажом отправляется в горячую точку — это предательство, уверял он: «Я начинал учиться стрелять с пятого класса. Начинали с воздушки, с седьмого класса переходили на мелкашку, в девятом классе некоторые стреляли из автомата Калашникова». Но стрельбой ограничиваться не стоит, дал понять господин Кондратьев:

«У нас дети хотя бы в условиях нанесения по нам ядерного удара (смогут.— “Ъ”) сами себя спасти. Покажите мне человека, который говорит, что это не нужно!..»

Детальное представление о том, как должен выглядеть предмет НВП, уже имеется у университета «Синергия», который «на благотворительных началах» разрабатывает пятитомный курс (готовы пока четыре тома) совместно с ДОСААФ и Центром военно-патриотического воспитания «Авангард». В его создании участвовали военные практики из зоны СВО и теоретики из Военного университета Минобороны РФ.

Как рассказал на круглом столе президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, апробирование методологического пособия, разработанного на базе многотомной теории, пройдет в 2026 году в десяти регионах, проявивших частный интерес к инициативе университета. Необходимость внедрения НВП господин Лобов объяснил в том числе действиями противника: на Украине с 1 сентября 2025 года введена обязательная программа военной подготовки для учеников 10–11-х классов, и их учебные материалы были высоко оценены экспертами «Синергии» с точки зрения качества изложения.

Замминистра просвещения, участник СВО и Герой России Игорь Юргин оценил учебный курс «Синергии» положительно, но рассказал сторонникам немедленного возвращения НВП об объективных трудностях. Большинство из них предсказуемо оказались связаны с нехваткой ресурсов, ведь для внедрения курса нужно подготовить значительное число преподавателей, написать пособия, приобрести различное оборудование и учебные муляжи, а также переоборудовать помещения для хранения оружия.

А в ответ на предложения привлечь к преподаванию НВП участников СВО (например, Вадим Лобов увидел в этом возможность для трудоустройства 40 тыс. ветеранов) господин Юргин привел пример из практики: центр «Вершина» при Государственном университете просвещения с 2023 года переподготовил всего 216 участников боевых действий. Кроме того, чиновник напомнил собравшимся о проблеме детской преступности: неизвестно, где и как учащиеся будут применять приобретенные на НВП навыки.

В роли активного противника возвращения НВП «на уровне государевом» неожиданно выступил зампред центрального правления Союза десантников России Андрей Палачев. В качестве примера настоящей военной подготовки он привел проводимые им военно-полевые сборы детских клубов десантного профиля.

«У нас не “Юнармия”», пояснил десантник: дети «ходят лысые», прыгают с парашютами, учатся обращаться с холодным и огнестрельным оружием и «не в перчатках дерутся, а кулаками».

«Если на сегодняшний день у меня более 30 мальчишек — офицеров ВДВ, морпехов, ГРУ — находятся на СВО, я знаю, как правильно готовить молодежь к службе и защите нашей великой Родины»,— заверил господин Палачев. Заодно участник штурма Грозного посетовал, что ветеранов чеченских войн никто даже на уроки мужества не зовет: «Глядишь, пока будем раскручивать тему (НВП.— “Ъ”), уже и про СВО все забудут».

Представить позицию Минобороны на круглом столе должен был замминистра Юнус-Бек Евкуров, но он прийти не смог. В «Синергии» “Ъ” сообщили, что их идея военным ведомством активно поддерживается. Высокопоставленный источник “Ъ” в Минпросвещения, напротив, заявил, что, по его данным, однозначной уверенности в необходимости введения в школах НВП как отдельного предмета нет и в Минобороны. К тому же для полноценной реализации этой идеи, даже если решение об этом будет принято «прямо завтра», потребуется не менее пяти лет, добавил собеседник.

Степан Мельчаков