С 2022 года число компаний с зарубежным участием упало на треть

За последние четыре года в РФ появилось 1657 компаний с иностранным капиталом, следует из оценок онлайн-сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус». В 2025-м по числу новых зарегистрированных бизнесов лидируют Китай — 117 инвесторов из этой страны, Гонконг — 24, ОАЭ — 16, Турция — 12, Индия — 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако закрывается таких организаций сильно больше, чем открывается. За последние четыре года было ликвидировано 10 833 компании, из них 953 — с капиталом из стран постсоветского пространства (в том числе СНГ), 9880 — из других зарубежных государств. Лидерами по количеству ликвидаций стали Кипр (249 компаний), Сейшельские острова (231), Великобритания (179), Германия (100) и Белиз (70). Отметим, помимо ухода иностранных инвесторов такая динамика объясняется и возвратом российского бизнеса из офшорных юрисдикций.

В итоге по состоянию на апрель 2026-го в России насчитывается 14 273 компании с капиталом из зарубежных стран, это на 35,5% меньше, чем было в апреле 2022 года. Наибольшее присутствие сохраняют Кипр, Германия, Китай, Сейшельские острова и Великобритания (см. график). При этом из этой пятерки рост числа компаний за период с 2022 года показал только Китай — на 32,28%.

С участием инвесторов из стран постсоветского пространства к апрелю 2026-го в России зарегистрировано 1832 фирмы. Внутри этой группы рост за последние четыре года продемонстрировали лишь Белоруссия и Узбекистан: количество компаний с белорусским участием достигло 424, увеличившись на 4,2% к показателю 2022 года, а с узбекским — 126, прибавив 5,9%. У большинства остальных стран группы динамика была отрицательной — российский рынок покидают и компании из дружественных государств. Наиболее заметно сократилось число компаний с участием представителей Киргизии — на 45,8%, до 135. Снижается и число бизнесов с участием Казахстана, который остается одним из крупнейших партнеров России в регионе: таких компаний на апрель 2026 года было 270, на 4,3% меньше уровня 2022 года.

По отраслевой разбивке видно, что компании с иностранными инвестициями в России по-прежнему сосредоточены главным образом в оптовой торговле, операциях с недвижимостью, строительстве, разработке программного обеспечения и финансовых услугах. При этом практически во всех крупных сегментах число компаний уменьшается. Особенно сильное сокращение наблюдается в общепите, в специализированных строительных работах, в сферах права и бухгалтерского учета.

Кристина Боровикова