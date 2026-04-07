Активность прокуроров стала безграничной

Генпрокуроры России и Казахстана подписали соглашения, которые должны способствовать противодействию преступности, в том числе розыску и возвращению похищенных активов. Отдельно в документе прописано взаимодействие военных прокуратур: теперь оно будет осуществляться не только между главками, но и на уровне низовых прокуратур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан (справа) и Берик Асылов уверены, что заключенные ими соглашения помогут розыску и возвращению похищенных активов

Фото: Николай Сергеев, Коммерсантъ Александр Гуцан (справа) и Берик Асылов уверены, что заключенные ими соглашения помогут розыску и возвращению похищенных активов

Генпрокуроры России Александр Гуцан и Казахстана Берик Асылов подписали в Астане дополнительные протоколы к соглашению о сотрудничестве между ведомствами, заключенному еще в 2009 году. В одном из них, как стало известно “Ъ”, речь идет о мероприятиях, направленных на «повышение эффективности розыска и возврата незаконно приобретенных активов, противодействия организованной преступности и оказания взаимной правовой помощи».

В соответствии с документом стороны должны не только обмениваться информацией и документами по вопросам розыска имущества, но и незамедлительно накладывать на него обеспечительные меры и объяснять друг другу, какие именно нормы национальных законодательств лучше использовать, чтобы похищенное вернулось в Россию или Казахстан.

По данным источников “Ъ”, соглашение, которое готовилось несколько лет, оказалось весьма актуальным именно сейчас. Дело в том, что в связи с определенной международной изоляцией после начала СВО именно пограничные государства зачастую используются в качестве транзита для вывода средств.

Второй протокол оказался не менее своевременным — это развитие сотрудничества между органами главных военных прокуратур стран. Учитывая, что «вопросы поддержания надзорными средствами на высоком уровне законности и правопорядка в военных организациях» зачастую требуют оперативного реагирования, контакты будут осуществляться не только на уровне главных военных надзорных органов, но и гарнизонных, а также пограничных прокуратур. Причем, по информации “Ъ”, в данном случае речь идет не только о борьбе с преступностью, но и об обмене «опытом работы по защите прав и свобод человека». Ранее руководителями надзорных ведомств России и Казахстана неоднократно заявлялось, что одна из их важнейших функций — это именно правозащита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуроры России Александр Гуцан (второй слева) и Казахстана Берик Асылов (второй справа)

Фото: Генпрокуратура России Генпрокуроры России Александр Гуцан (второй слева) и Казахстана Берик Асылов (второй справа)

«Считаю, что эти договоренности реально повысят эффективность противодействия организованной преступности, розыска и возврата незаконно приобретенных активов, оказания взаимной правовой помощи»,— сказал генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, власти Казахстана попросили оперативнее решать вопросы с отбытием наказания на родине гражданами этой страны, осужденными в России. Генпрокурор отметил, что в Минюсте и ФСИН в связи с данным обращением проводятся проверки, по итогам которых предполагается добиться сокращения сроков выдачи.

В свою очередь, генпрокурор Асылов рассказал, что ведомством, в том числе благодаря различным цифровым программам, удалось вернуть в страну активы, оцениваемые в $47 млрд.

Прокуроры республики сопровождают 2,8 тыс. нацпроектов, привлекают к своей работе ИИ и рассчитывают на активное сотрудничество с Россией в том числе с использованием самых современных технологий.

Между тем с января 2024 года по январь 2026 года российское надзорное ведомство рассмотрело 81 запрос из Казахстана о выдаче обвиняемых, удовлетворив 73 из них. В то же время Россия направила 176 запросов в Казахстан, получив положительный ответ по 136 и оставив 15 на рассмотрении. За тот же период Казахстан получил 225 запросов о правовой помощи по уголовным делам из России, из которых 180 были исполнены.

Николай Сергеев